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京華城案 北院暗批柯文哲 干擾獨立審判

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜劉懿萱／台北報導

民眾黨前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>。（本報系資料照片） 林伯東
民眾黨前主席柯文哲。（本報系資料照片） 林伯東

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，一審依違背職務收賄、侵占政治獻金、ＫＰ小物募款所得等，重判十七年徒刑，褫奪公權六年。台北地方法院昨公開判決書全文，暗批柯使法院承受不當壓力、干擾獨立審判空間。

民眾黨發言人張彤駁斥，真正干擾司法的，從來不是柯文哲、民眾黨，是早已背離中立、公正原則的院檢體系；判決書印證，原來判決不用看證據力，因為想像力就是北院的超能力。

檢廉搜索查扣撕碎的便條紙筆記，上頭是柯文哲寫的「晶華→orange出國」，合議庭認為，柯的秘書許芷瑜二○二四年八月廿七日才返國，卻急於同年月廿九日前往日本，可見柯確有指示共犯或證人離境。

判決指出，柯文哲身為市長卻冀求財團支持，收受二一○萬元賄賂，使京華城於未有法令依據下取得廿％容積獎勵，不法利益逾百億元。

法官認定威京集團主席沈慶京透過人頭匯入民眾黨政治獻金二一○萬元，是行賄的前金後謝，讓柯文哲違法指示都委會研議京華城獎勵容積案。

判決指出，柯文哲、沈慶京二○二○年二月廿日一對一會談後，市府原主張十二萬餘平方公尺樓地板面積為一次性保障，開始有所轉變。

判決指，若二一○萬元只是政治獻金，朱亞虎何須傳訊息給李文宗提及「見市長」等情事，可認定二一○萬本質上是沈慶京感謝柯文哲協助京華城「送研議」取得容積率賄款。

另針對「小沈一五○○」，合議庭認為工作簿作者就是柯文哲，「小沈」也是沈慶京，但因被告自白不得作為有罪判決唯一證據，仍需補強證據才能證明為真實，因此即使柯文哲向黃珊珊說「小沈已給過」，也無從佐證是一五○○萬元，不另為無罪諭知。

許芷瑜 黃珊珊 北院 柯文哲 京華城 政治獻金

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