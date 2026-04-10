「沒能力再承受」豐原五口命案辯論終結 女婿坦言家人遭李團長逼入絕境

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方依詐欺等罪嫌起訴求刑15年；台中地院今辯論終結，王家女婿坦言「家人不是不想活，是沒能力再承受」遭李逼入絕境，審判長諭全案5月20日宣判。

台中地院今下午開庭，李女就起訴、追加起訴全部認罪，並坦承自己帳戶轉帳太多次被列警示不能用，才借用家人、朋友帳戶，她專科畢業，被羈押前從事團購，育有5個小孩其中2人未成年，目前經濟狀況不佳，僅和1名被害人和解，但尚未給付賠償。

公訴檢察官陳怡廷主張，李女2023年、2024年無所得，為了還債以團購、投資話術吸引被害人，卻將其資金用於還債、自身家用，還對王家人精神逼迫、莫名索討500萬元違約金，惡性重大，偵辦期間否認狡辯，至審理才坦承，合議庭不應輕縱，應給予最嚴厲懲罰，求處15年以上徒刑。

李女除認罪外並未自行表示意見，均由辯護人代替她回答，表示其坦承認罪，節省司法資源、面對過錯，另所犯部分罪行有想像競合，請法院量處適當之刑。

王家女婿今以告訴人身分出庭，他表示本件不是單純輕生，而是家庭長期受恐嚇陷入絕境，家人「不是不想活，而是沒能力再承受」，若有選擇下，誰會帶一起做憾事，家人過程中沒放棄生存希望，卻在李女連續金錢、精神逼迫下才陷入絕境，主張要嚴懲、重判李女。

王的告訴代理人、律師林瓊嘉認為，李女詐騙次數多，應論一罪一罰才公平，李女自己有5個小孩，相信他也很愛自己的家人，否則不會這麼努力去騙人，但她有考慮過王家五口嗎？根本連活下去的機會都不給，要求法院判15年以徒刑，給王家人交代。

審判長黃佳琪今當庭諭知，審酌全案辯論終結，評議後裁定即日起解除李女禁止接見、通信，另就是否延長羈押部分訊問，李表示自己沒有意見，後續將書面裁定，全案訂5月20日上午9點30分宣判。

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「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，審理時全認罪，檢方求處15年以上徒刑。圖／報系資料照