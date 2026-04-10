豐原五口命案5月宣判！王家媽媽要女婿堅強 鼻酸手寫信曝光

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，檢方依詐欺等罪嫌起訴求刑15年；台中地院今辯論終結，李全認罪，王家媽媽留給女婿訊息交代他要堅強、來世再聚，字裡行間令人鼻酸，全案5月20日宣判。

王家媽媽留給女婿訊息，交代他要勇敢面對、堅強活下去，後事簡單處理，更稱「謝謝你叫我媽媽」來世再聚，勇敢、堅強。

台中地檢署指出，李女（45歲）生意失敗欠下巨額債務，她2024年6月透過張姓美容師（另案偵辦中）牽線認識王家大女兒，佯稱自己經營「網路團購」，要投資人繳50至100萬元加入會員，每月可獲本金的10％利潤，且保證還本。

李另以「變賣黃金賺取利潤」話術，要投資人刷卡買1兩約10萬元的黃金，將黃金交付給她就能取得4000至1萬元利潤，李並承諾幫付卡費，投資人看似無需成本還能獲利，實際李一再拖延繳卡費、支付利潤，還將取得黃金短線變賣還債。

檢方統計，李女用兩種手法騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元。王家人去年6月想退出投資，李卻以虛構合約恫嚇其違約並強索530萬元違約金，逼得王家父親將房子設定抵押借款，176萬元遭李全部拿走，直到7月2日，王家不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

檢察官也揭露王家大女兒留下的文字，其稱「我們笨、被騙」，檢察官坦言，本案肇因並非被害人的 「笨」，而應歸咎於李女之「惡」，李以深情厚貌之態接近王家，卻用詐騙、恫嚇，終陷一家於絕路，痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

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王家女婿（右）今在律師林瓊嘉（左）陪同下出庭。記者曾健祐／攝影