沈慶京捐210萬是賄賂！法院判決大公開 柯文哲做這10件事成關鍵

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，一審上月26日依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決柯17年徒刑，褫奪公權6年；台北地方法院今上網公開判決書全文，其中威京集團主席沈慶京提供給民眾黨210萬元，被視為柯收受賄賂，判決也說明關鍵理由。

法官認定沈慶京透過7名人頭匯入民眾黨政治獻金專戶210萬元，是行賄柯文哲的前金，讓柯文哲違法指示台北市都委會，研議京華城獎勵容積案。判決指出，2018年1月18日至2020年2月20日，台北市政府一貫主張12萬0284平方公尺樓地板面積為一次性保障，但2020年2月20日柯文哲與沈慶京密會後，原本一貫的政策才開始有所轉變。

判決指出，沈慶京2020年2月20日上午11時拜會柯文哲，雙方進行一對一談話，會談的安排是由朱亞虎居中聯繫，朱曾證稱兩人會談內容「一定有包含京華城容積率的事項」，朱也曾傳訊「早上帶老闆見到柯市長談了一個小時、情況十分令老闆滿意」。

柯文哲與沈慶京會談後，立刻交辦時任都發局長黃景茂隔天召開京華城不公開晨會，黃也在2月20日當天召開會前會。隔天晨會完畢後，威京集團法務經理陳俊源即於2月25日向市長秘書詢問獲悉會議結論，同時回報朱亞虎及威京高層，且由相關事件密接發展流程和證據，合議庭認為都可以佐證柯文哲與沈慶京會面確實是討論京華城案。

判決指出，若210萬元只是捐贈民眾黨的政治獻金，朱亞虎何須傳訊息給李文宗提及「弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾」、「他見市長」等涉及北市府、與柯文哲會談？訊息刻意提到2年前的容積率案件，也明確傳達捐款跟容積率弊案相關，可認定政治獻金本質上是沈慶京感謝柯文哲轉變北市府一貫認定、未等行政訴訟結果，而協助京華城案「送研議」取得容積率的賄款。

另外，判決指出，柯文哲在收受210萬元錢後有10項作為，包括：

一、沈慶京2020年2月20日上午11時拜會被告柯文哲 二、會面後黃景茂行事曆隨即登載「109年2月21日京華城不公開晨會」會議 三、都發局都市規劃科2020年2月21日接獲京華城公司就行政訴訟中標的（回復120,284.39平方公尺樓地板面積）而提出之和解，和解提議為要北市府「自行與京華城合意即回復120,284.39平方公尺」。斯時承辦人張懿萱即可判斷不應研議及和解，否則構成圖利行為，並載於109年2月24日簽呈上 四、柯文哲2020年3月10日便當會中裁示將京華城訴求方案函送都委會研議 五、京華城公司2020年3月17日提出陳情函給柯文哲，認市府逕將80年公告都市計畫保障的「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積120,284.39平方公尺」等文字刪除，致使京華城公司權益受損，請市長儘速召集市府都發局研議可行回復權利之措施 六、柯文哲2020年3月24日至26日間，收取沈慶京以員工作為人頭捐贈給民眾黨210萬元 七、朱亞虎2020年4月1日傳送訊息告知李文宗，李文宗收悉訊息後回覆「市長和我們都心存感激」 八、都發局公務員針對京華城陳情函以簽呈再次說明80年都市計畫之執行及107年都市計畫刪除原80年計畫所載「允建之樓地板面積得不低於原已申請執照之樓地板面積120284.39平方公尺」文字的原委，及京華城經駁回訴願。目前於台高等行政法院審理中之案件繫屬情形。柯文哲於109年4月15日核章決行都發局簽呈，將京華城公司陳情案准送都委會研議 九、台北高等行政法院2020年7月16日駁回京華城訴訟，同年7月30日都委會第768次會議中京華城公司提出修訂都市計畫書草案，申請容積獎勵 十、2020年10月12日專家諮詢會議中已經明確指出本案容積獎勵項目有諸多適法性疑慮，且合理性、公益性均不足。柯文哲仍核章決行2020年10月27日簽呈，使京華城公司的都市計畫細部計畫案草案（公展版）送入公告公開展覽程序

合議庭因此認定沈慶京給的210萬元為行賄柯文哲的款項，與京華城容積率案有關聯，雙方有對價關係，而依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判柯文哲13年徒刑。