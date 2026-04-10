高雄毒販利用Google地圖送貨 5男女涉案落網

高雄警方追查販毒集團，查獲22歲連姓男子在偏僻草叢涉嫌藏毒「埋包」，以Google maps定位埋包補貨的座標，再由集團成員根據座標取貨販毒，逮捕5名涉案男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵二隊查緝毒品案，發覺陳姓男子（44歲）在2度涉毒品案被捕交保後，仍在標榜「全天候外送到府服務」的通訊軟體販毒群組，接受訊息涉嫌送毒品。警方掌控他的行蹤後，3月中旬，趁他準備再去取貨途中攔截他，立即查扣手機，才自通訊訊息中，發現販毒集團傳送網路地圖座標，製造埋包斷點。

警方查出，連姓男子到高雄市橋頭區偏僻田園，涉嫌將毒品放進垃圾袋藏入草叢，再輾轉傳送座標給陳姓男子，供陳依據座標取毒品，再由陳送去買家指定地點交易，陳再將交易所得贓款交給蘇姓男子（24歲）或趙姓（29歲）、黃姓（21歲）2女子。

警方在連姓男子埋包藏毒地點，查獲毒品咖啡包等毒品，動員赴高雄市三民區義華路，拘捕連姓男子，查獲疑似販毒贓款21萬元，並逮捕收錢的3名男女，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署。連、陳2男經檢察官聲押獲准，蘇等3男女獲2萬元至3萬元交保。

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警方根據販毒集團的埋包座標，偏僻郊區草叢查獲毒品。記者林保光／翻攝

警方根據販毒集團的埋包座標，查獲煙彈等毒品。記者林保光／翻攝