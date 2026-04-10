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BB槍討千元債務！失控少年超商前亮槍恐嚇 嘉警3小時內鎖定逮人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市西區湖子內路一間超商前，6日深夜發生少年持槍恐嚇事件。李姓少年疑因1000元債務糾紛，與林姓少年在超商前爆發口角，過程中竟持BB槍朝對方比畫、推擠，甚至將人壓向玻璃門，嚇壞在場民眾， 警方調閱周邊監視器追查，在3小時內鎖定涉案李姓少年身分逮捕法辦。

目擊者拍下衝突畫面上傳社群平台，影片中可見李姓少年先與林姓少年交談，隨後情緒失控衝上前推人，並亮出疑似槍枝朝對方揮舞，還不斷敲打、推擠，讓現場民眾驚呼「拿槍耶！」「很兇捏！」

警方表示，案發於4月6日晚間10時許，地點位於嘉義市西區湖子內路一處超商前。員警獲報到場時，雙方早已離去，警方隨即調閱周邊監視器追查，並在3小時內鎖定涉案李姓少年身分。警方7日凌晨1時許循線查獲李姓少年，經其家屬同意搜索，在房間衣櫃內起出疑似涉案BB槍1支，依法查扣帶回偵辦。

警方調查，雙方因約1000元債務發生糾紛，李姓少年一時情緒失控，才持BB槍恐嚇林姓少年。全案訊後依恐嚇罪嫌及少年事件處理法，移送嘉義地方法院審理。

嘉義市西區湖子內路一間超商前，6日深夜發生少年持槍恐嚇事件。李姓少年疑因1000元債務糾紛，與林姓少年在超商前爆發口角，過程中竟持BB槍朝對方比劃、推擠，甚至將人壓向玻璃門， 警方調閱周邊監視器追查，在3小時內鎖定涉案李姓少年身分逮捕法辦。記者魯永明／翻攝
嘉義市西區湖子內路一間超商前，6日深夜發生少年持槍恐嚇事件。李姓少年疑因1000元債務糾紛，與林姓少年在超商前爆發口角，過程中竟持BB槍朝對方比劃、推擠，甚至將人壓向玻璃門， 警方調閱周邊監視器追查，在3小時內鎖定涉案李姓少年身分逮捕法辦。記者魯永明／翻攝

債務 恐嚇

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