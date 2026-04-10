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斷絕暑期毒爪！竹市警搗破「毒果汁包、彩虹菸」製毒工廠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

26歲劉姓男子夥同洪、林、錢、董及林男共6人組大型販毒集團，於新竹地區流竄販售新興毒品，該集團不僅持有大量三級毒品「4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）」原料，更針對年輕族群產製包裝精美的「彩虹菸」與「毒果汁粉包」，欲搶佔暑期青少年市場；新竹市警方掌握情資，日前至集團內其中一名林男住處查緝，當場查獲大批毒品與疑似毒資200萬元。

據悉，劉男有毒品前科，他與5名友人共組販毒集團，打算利用夏日、青少年的好奇心大賺一票。警方獲報，驚覺恐有一大批毒品欲流通於市，立刻組成專案小組，並報請新竹地檢署指揮偵辦，經數月長期蒐證，發現該集團毒品大本營疑位於其中一名林姓集團成員住處，日前向新竹地院聲請拘票及搜索票前往查緝。

警方發現，林男果真將住處當作毒品倉儲及分裝中心，現場除查獲大量粉末狀毒品外，更發現分裝完成、色彩繽紛的彩虹菸與果汁粉包，儼然是一座小型毒品量販店。

警方統計，現場共查扣第三級毒品4-甲基甲基卡西酮6286公克、第三級毒品愷他命1058.85公克。此外，針對現今流行的混合型毒品，警方亦起獲摻有愷他命成分的果汁粉799.2公克、毒咖啡包202包。

另外，現場還搜出大量新興毒品「彩虹菸」共169包共3042支，及摻有愷他命香菸466支，讓警方驚呼，若這批毒品全數流入市面，將嚴重危害新竹地區眾多青少年健康安全，全案警詢後依毒品罪嫌將集團成員共6人移送法辦。

警方呼籲，現代新興毒品如「彩虹菸」及「喵喵」咖啡包常偽裝成日常零食、香菸外包裝或繽紛色彩誘惑年輕族群，對健康危害極大，家長除要多加留意子女生活作息，若發現來路不明菸品應提高警覺；此外，販毒屬重罪，民眾莫因一時貪念身陷囹圄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹市警方掌握情資，日前至集團內其中一名林男住處查緝，當場查獲大批毒品與疑似毒資200萬元。圖／警方提供
新竹市警方掌握情資，日前至集團內其中一名林男住處查緝，當場查獲大批毒品與疑似毒資200萬元。圖／警方提供

新竹市警方掌握情資，日前至集團內其中一名林男住處查緝，當場查獲大批毒品與疑似毒資200萬元。圖／警方提供
新竹市警方掌握情資，日前至集團內其中一名林男住處查緝，當場查獲大批毒品與疑似毒資200萬元。圖／警方提供

販毒 毒品

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