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男藏身新竹郊區鐵皮屋改造槍械 中市警破獲送辦

中央社／ 台中10日電

台中市警察局今天宣布查獲非法改造槍械工廠案，男子隱藏於新竹郊區的鐵皮屋改造槍械，現場查扣改造手槍、子彈及毒品等，全案移送新竹地檢署偵辦後起訴。

台中市警察局刑事警察大隊說明，經長期監控與科技偵蒐，發現有改造、轉讓槍枝前科的廖姓男子（43歲），去年初才遭查獲改造並轉讓多把槍枝，卻不知悔改重操舊業，於新竹縣竹北市郊區的農田及科技公司倉庫旁鐵皮屋重起爐灶。

全案經專案小組監控數週後，警方見時機成熟，聲請搜索票執行查緝，查緝過程中在警方破門瞬間，廖嫌立即將槍械包在手提袋內，扔出窗戶外農田旁草叢丟棄。

警方表示，草叢雖有一般成人高度，經搜索後起獲改造手槍1枝及子彈8顆，另於鐵皮屋內查扣廖嫌持有的改造槍械工具一批，還有市價約新台幣83萬元的毒品海洛因10包、毒品安非他命12包等贓證物。

警方指出，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦，檢方並於115年2月偵結起訴。

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