獨／高雄某分局派出所傳清點手槍少1支 背後原因讓督勤員捏把冷汗

高雄市北區某分局派出所日前督導人員到所內督勤，發現交接簿顯示手槍有6支，但實際清點僅5支；調查後，發現是所長新到任，未會同督察組辦理清點槍械彈重新封緘作業所致，當場捏一把冷汗；另有派出所清槍桶語音感知器過於小聲，同被列檢討改進案例。

據了解，上月底有督勤人員到某分局派出所督導，發現所內執勤交接簿顯示手槍有6支，但督勤人員現場實際清點手槍，卻發現只有5支手槍，當下以為手槍短少，後來清查發現，原來該警所內的警槍確實只有5支。

督勤人員虛驚一場，調查發現原來該派出所的所長3月新到任，到任後，未會同分局督察組辦理清點封緘作業，違反主管異動應該有的作為，未落實清點程序，違反裝備紀律，列記為須檢討事項。

此外，有督導人員到某派出所督導時，發現清槍桶語音提醒感知器無法正常運作，亦有派出所被發現清槍桶播放提醒同仁「清槍注意」的聲音過於小聲，被要求予以檢修及檢討改進。

高雄有派出所被督導人員發現清槍筒播放提醒同仁「清槍注意」的聲音過於小聲，被要求予以檢修及檢討改進。本報資料照片