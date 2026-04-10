快訊

副手閃辭…李洋看報導才知 立委質疑人事遭架空

告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄某分局派出所傳清點手槍少1支 背後原因讓督勤員捏把冷汗

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市北區某分局派出所日前督導人員到所內督勤，發現交接簿顯示手槍有6支，但實際清點僅5支；調查後，發現是所長新到任，未會同督察組辦理清點槍械彈重新封緘作業所致，當場捏一把冷汗；另有派出所清槍桶語音感知器過於小聲，同被列檢討改進案例。

據了解，上月底有督勤人員到某分局派出所督導，發現所內執勤交接簿顯示手槍有6支，但督勤人員現場實際清點手槍，卻發現只有5支手槍，當下以為手槍短少，後來清查發現，原來該警所內的警槍確實只有5支。

督勤人員虛驚一場，調查發現原來該派出所的所長3月新到任，到任後，未會同分局督察組辦理清點封緘作業，違反主管異動應該有的作為，未落實清點程序，違反裝備紀律，列記為須檢討事項。

此外，有督導人員到某派出所督導時，發現清槍桶語音提醒感知器無法正常運作，亦有派出所被發現清槍桶播放提醒同仁「清槍注意」的聲音過於小聲，被要求予以檢修及檢討改進。

高雄有派出所被督導人員發現清槍筒播放提醒同仁「清槍注意」的聲音過於小聲，被要求予以檢修及檢討改進。本報資料照片
高雄有派出所被督導人員發現清槍筒播放提醒同仁「清槍注意」的聲音過於小聲，被要求予以檢修及檢討改進。本報資料照片

高雄市北區某分局派出所日前督導人員到所內督勤，發現交接簿顯示手槍有6支，但實際清點僅5支，後發現清點程序未落實，當場捏一把冷汗。示意圖／本報資料照片
高雄市北區某分局派出所日前督導人員到所內督勤，發現交接簿顯示手槍有6支，但實際清點僅5支，後發現清點程序未落實，當場捏一把冷汗。示意圖／本報資料照片

高雄

延伸閱讀

桃園專勤隊聯合查緝 逮捕逾20名非法外籍人士

誆稱西藏寺廟人員可代辦法會 台東女險遭詐

放棄「廉價多巴胺」！基層警蘇柏魁十年磨一劍 下班苦讀圓警大夢

影／老闆娘太辣？新莊噁男在豆漿店脫褲自慰 警方速逮20歲男子

相關新聞

獨／高雄某分局派出所傳清點手槍少1支 背後原因讓督勤員捏把冷汗

高雄市北區某分局派出所日前督導人員到所內督勤，發現交接簿顯示手槍有6支，但實際清點僅5支；調查後，發現是所長新到任，未會同督察組辦理清點槍械彈重新封緘作業所致，當場捏一把冷汗；另有派出所清槍桶語音感知器過於小聲，同被列檢討改進案例。

台泰合作 遣返弘仁會車手、性侵通緝犯等兩人返台歸案

刑事警察局與泰國警方合作，今天下午遣返因涉詐欺罪嫌遭通緝的竹聯幫弘仁會33歲蔣姓男子，與另一名涉犯毒品、強制性交潛逃出境遭通緝的29歲黃姓男子一同返台。

台中員工上班第3天竟踹死老闆女友 借浴室爆口角...出庭全認罪

台中林姓男子受雇到卡拉OK店當員工，未料才上班第3天就和老闆的李姓女友因借用浴室起口角，林一氣之下竟朝李頭、胸腹狠踹好幾腳，釀李女嚴重內傷、骨折，搶救3個禮拜仍死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴林，台中地院今開庭林全部認罪。

影／五股毒蟲打劫小黃又揮刀追砍員警影片曝光 檢方已聲押

新北市1名吸毒慣犯前天深夜不僅在五股區持刀搶劫計程車，甚至大街上揮舞西瓜刀拒捕追砍員警，後來被警方騎機車撞倒壓制逮捕，目擊民眾公開影片，警方今天說明嫌犯危及公眾安全，移送法辦之後檢方已聲押。

空運罕見大宗K毒闖關 偽裝84箱玻璃纖維重達512公斤 黑市價飆破10億

廖姓男子等3人為8萬元酬勞，去年11月底先於高雄小港租屋，作為收取7天後由德國空運來台、夾藏512公斤三級毒品K他命的84箱「玻璃纖維」貨物之處，案經海關攔查通報，檢警調循線逮獲廖等3名成年男子及2名把風少年，桃園地檢署依運輸三級毒品罪起訴，2少交由高雄少年及家事法院調查。

全民承擔？台中棒球教練性侵已14件國賠案 市府：保證向狼師追償

台中市某國小松姓前棒球教練性侵學童，受害人數超過數十人，市長盧秀燕昨呼籲法院重判。受害學童家長也向該校提出國家賠償，目前共收到28件，14件協議成立。部分民眾不滿，松姓教練性侵學童，為何賠償由全民埋單？市府保證，國賠成立後，會督促學校向狼師追償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。