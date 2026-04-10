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認罪免除國民參審 女毆癌父一度翻供

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

陳姓女子毆死癌父原應由國民法官庭審理，但因她認罪、家屬不願行國民參審程序，法院裁定改為一般案件審理，但陳女上訴後，一度改口翻供。法界人士指出，最常不適用國民參審的原因，包括案件複雜、被告坦承犯行，以及「其他事實認為顯不適當」者。

新北地院認為陳女認罪、不爭執檢方起訴的事實及罪名，加上被害人家屬盼低調處理，不希望由國民法官審理，因此去年三月依職權裁定不行國民參與審判，審理後判陳女四年九月徒刑。

陳女不滿刑度而上訴，卻在二審行準備程序時，堅稱只有「案發當天」毆父一次，而非「數日」，「說我連續三天打他，我有意見」，聲稱檢察官指控她連續數日出手並非事實。

陳女也主張，法醫研究所報告指父親身體有多處瘀傷，但「瘀傷不是我造成的」。當時受命法官質疑陳女並非只針對量刑上訴，並提醒「若翻供，刑度有加重風險」。不過，經律師事後與陳女確認辯論方向後，後續審理期間，陳女維持認罪，不再反駁檢方起訴事實。

國民法官制度上路後，審理案件類型包括「故意犯罪因而發生死亡結果」，如殺人、酒駕致死等，今年一月起擴大至最輕本刑十年以上有期徒刑之罪，而國民法官法也有規定五項例外，可以不行國民參與審判。

據統計，最常見的不行國民參審的理由包括「案件繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」、「被告就被訴事實為有罪之陳述」、「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」，其中以「被告坦承犯行」最多。被告和律師為了不想行國民參審程序，也多以此理由作為聲請要件，但各法院因應個案情節，裁定准駁結果不一。

國民法官 新北 癌症

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