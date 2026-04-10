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女毆死癌父盼減刑 上訴遭駁

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

陳姓女子長期照顧罹患肺腺癌的父親，卻失控毆打病父數日致死，她因認罪，新北地方法院裁定不行國民參與審判，依傷害直系血親尊親屬致死罪判她四年九月徒刑。陳女認為「判太重」而上訴，台灣高等法院昨維持一審見解，判上訴駁回。

陳女是獨生女，年幼時雙親離婚，由祖母帶大；她離婚後與父親同住，二○二○年前曾在八大行業工作，疫情期間離職，改當清潔工，薪水從原本六、七萬驟減為一萬八千元，她不定時接八大零工。

陳父五年前罹患肺腺癌，病情逐漸惡化，無法自理生活，陳女獨自照顧父親、負擔家中所有開銷和醫療費用，心力交瘁。二○二三年一月中旬，陳女認為父親不願配合照顧，情緒失控而暴力相向，多日徒手或持斷裂的椅腳橫條毆打父親，陳父全身多處挫瘀傷。

陳女同年月十八日發現父親失去意識，報案求救，陳父送醫仍因橫紋肌溶解症身亡。陳女表示，沒有人可幫忙照顧父親、沒錢請看護，覺得很累，動手打父親「只是希望爸爸能配合」。

新北地院因陳女認罪，親屬對案件也沒有意見，以國民法官法第六條規定，裁定不行國民參與審判。一審認為陳女看到父親失去意識即報警求救，聽到父親即便恢復心跳仍可能變成植物人時，依然請救護人員積極搶救。

新北地院指出，陳女犯法定最輕本刑七年以上重罪，犯後第一時間雖沒認罪，但在律師陪同下即坦承犯行，即使宣告最低刑仍偏重，因此依刑法第五十九條「情堪憫恕」條款減刑，判她四年九月徒刑。

陳女針對量刑上訴，請求科以最低刑度。高院認為陳女指自己長期獨自負擔照護父親的責任、經濟壓力甚大且身心狀況不佳、除酒駕外無其他前科紀錄、已獲親屬諒解，一審量刑時已經詳加審酌，沒有違法或不當，上訴無理。

高院指出，陳女在檢警偵查初期，對於父親傷勢成因、有無毆父、案發現場椅腳為何斷裂等問題，都說不知情，有誤導偵辦方向之嫌，直到檢方就傷勢逐一訊問，她才坦認毆打父親，可見在偵查伊始，未正視自己的過錯、坦認犯罪，這與犯後始終坦承犯行者有別，無從量處最低刑度。

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