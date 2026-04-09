台泰合作 遣返弘仁會車手、性侵通緝犯等兩人返台歸案

刑事警察局與泰國警方合作，今天下午遣返因涉詐欺罪嫌遭通緝的竹聯幫弘仁會33歲蔣姓男子，與另一名涉犯毒品、強制性交潛逃出境遭通緝的29歲黃姓男子一同返台。

警方指出，蔣嫌是弘仁會台南分會成員，自2023年起涉嫌擔任詐欺取款車手，受指揮在全台各地領取詐騙款項。蔣嫌被查獲後，2024年潛逃泰國及柬埔寨，隨後因詐欺、洗錢等8案，陸續遭各地檢署及地方法院發布通緝。

黃嫌則涉嫌販賣依托咪酯，2023年潛逃泰國後，仍遠端操控國內成員實施販毒犯罪。此外黃嫌更因強制性交罪，遭判處有期徒刑8年10月定讞，共計遭桃園地檢署及桃園地院發布毒品、強制性交等3案通緝。

蔣、黃2嫌上個月從柬埔寨進入泰國邊境，遭泰國移民單位攔下，兩人在泰國落網時拒絕返國，但在刑事局駐泰國聯絡組與泰國皇家警察總署移民總局縝密協調下，今天由刑事局國際刑警科順利押解2嫌回台歸案。

刑事局在泰國機場押解台灣兩名通緝犯返台歸案。記者廖炳棋／翻攝