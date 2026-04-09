快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

台泰合作 遣返弘仁會車手、性侵通緝犯等兩人返台歸案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局與泰國警方合作，今天下午遣返因涉詐欺罪嫌遭通緝的竹聯幫弘仁會33歲蔣姓男子，與另一名涉犯毒品、強制性交潛逃出境遭通緝的29歲黃姓男子一同返台。

警方指出，蔣嫌是弘仁會台南分會成員，自2023年起涉嫌擔任詐欺取款車手，受指揮在全台各地領取詐騙款項。蔣嫌被查獲後，2024年潛逃泰國及柬埔寨，隨後因詐欺、洗錢等8案，陸續遭各地檢署及地方法院發布通緝。

黃嫌則涉嫌販賣依托咪酯，2023年潛逃泰國後，仍遠端操控國內成員實施販毒犯罪。此外黃嫌更因強制性交罪，遭判處有期徒刑8年10月定讞，共計遭桃園地檢署及桃園地院發布毒品、強制性交等3案通緝。

蔣、黃2嫌上個月從柬埔寨進入泰國邊境，遭泰國移民單位攔下，兩人在泰國落網時拒絕返國，但在刑事局駐泰國聯絡組與泰國皇家警察總署移民總局縝密協調下，今天由刑事局國際刑警科順利押解2嫌回台歸案。

刑事局在泰國機場押解台灣兩名通緝犯返台歸案。記者廖炳棋／翻攝
刑事局在泰國機場押解台灣兩名通緝犯返台歸案。記者廖炳棋／翻攝

刑事局在泰國機場押解台灣兩名通緝犯返台歸案。記者廖炳棋／翻攝
刑事局在泰國機場押解台灣兩名通緝犯返台歸案。記者廖炳棋／翻攝

車手 刑事局 毒品

延伸閱讀

預謀半年！他精心計劃、模擬路線幫鍾文智潛逃 法院判決有罪理由曝光

假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

鮑魚大亨鍾文智判30年5月跑了...友人開車助逃 法院判6月「免關」

台中國小棒球教練性侵案 中檢：掌握新事證續釐清

相關新聞

全民承擔？台中棒球教練性侵已14件國賠案 市府：保證向狼師追償

台中市某國小松姓前棒球教練性侵學童，受害人數超過數十人，市長盧秀燕昨呼籲法院重判。受害學童家長也向該校提出國家賠償，目前共收到28件，14件協議成立。部分民眾不滿，松姓教練性侵學童，為何賠償由全民埋單？市府保證，國賠成立後，會督促學校向狼師追償。

台泰合作 遣返弘仁會車手、性侵通緝犯等兩人返台歸案

刑事警察局與泰國警方合作，今天下午遣返因涉詐欺罪嫌遭通緝的竹聯幫弘仁會33歲蔣姓男子，與另一名涉犯毒品、強制性交潛逃出境遭通緝的29歲黃姓男子一同返台。

台中員工上班第3天竟踹死老闆女友 借浴室爆口角...出庭全認罪

台中林姓男子受雇到卡拉OK店當員工，未料才上班第3天就和老闆的李姓女友因借用浴室起口角，林一氣之下竟朝李頭、胸腹狠踹好幾腳，釀李女嚴重內傷、骨折，搶救3個禮拜仍死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴林，台中地院今開庭林全部認罪。

影／五股毒蟲打劫小黃又揮刀追砍員警影片曝光 檢方已聲押

新北市1名吸毒慣犯前天深夜不僅在五股區持刀搶劫計程車，甚至大街上揮舞西瓜刀拒捕追砍員警，後來被警方騎機車撞倒壓制逮捕，目擊民眾公開影片，警方今天說明嫌犯危及公眾安全，移送法辦之後檢方已聲押。

空運罕見大宗K毒闖關 偽裝84箱玻璃纖維重達512公斤 黑市價飆破10億

廖姓男子等3人為8萬元酬勞，去年11月底先於高雄小港租屋，作為收取7天後由德國空運來台、夾藏512公斤三級毒品K他命的84箱「玻璃纖維」貨物之處，案經海關攔查通報，檢警調循線逮獲廖等3名成年男子及2名把風少年，桃園地檢署依運輸三級毒品罪起訴，2少交由高雄少年及家事法院調查。

影／查車號見通緝犯上演警匪追逐 逃7分鐘塞車陣被攔捕

蔡姓男子昨天傍晚駕車在高市五甲一路與國泰路二段停紅燈，適巡邏警網沿線對車牌登打查詢，發現蔡是通緝逾4年的毒品和詐欺通緝犯，趨前攔查，蔡男加速逃逸，沿線闖紅燈、逆向，下班尖峰時間上演逐匪追逐7分鐘，後塞在車陣中被警網攔截圍捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。