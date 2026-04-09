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台中員工上班第3天竟踹死老闆女友 借浴室爆口角...出庭全認罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子受雇到卡拉OK店當員工，未料才上班第3天就和老闆的李姓女友因借用浴室起口角，林一氣之下竟朝李頭、胸腹狠踹好幾腳，釀李女嚴重內傷、骨折，搶救3個禮拜仍死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴林，台中地院今開庭林全部認罪。

台中地院國民法庭今開庭，林男就檢方起訴犯罪事實表示全部認罪、沒有意見，其辯護人表示，僅就林男案發後有無自首，符合刑法第62條減刑要件，及刑法第19條辨識能力降低等爭執。

檢方起訴指出，林男（32歲）2025年5月23日到郭姓老闆的卡拉OK店上班，並認識郭在店內上班的李姓女友。

未料林上班第3天，26日一早9點多向郭表示要到他北區的租屋處洗澡，郭同意後林自行前往，未料林卻和當時在屋內的李女起口角，他一時氣憤下出腳狠踹李的頭部、胸部及腹部，踹到她肋骨骨折、臟器破裂。

郭因遲等不到女友下樓，一上去才驚見李女倒在地上受重傷，李緊急送醫住院近3個禮拜，仍因呼吸、腎衰竭等併發症於6月17日死亡；檢方依法醫相驗、相關人證詞及警方調查等，認定林犯嫌明確，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

女友 台中 刑法 殺人

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