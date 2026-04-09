聽新聞
0:00 / 0:00
台中員工上班第3天竟踹死老闆女友 借浴室爆口角...出庭全認罪
台中林姓男子受雇到卡拉OK店當員工，未料才上班第3天就和老闆的李姓女友因借用浴室起口角，林一氣之下竟朝李頭、胸腹狠踹好幾腳，釀李女嚴重內傷、骨折，搶救3個禮拜仍死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴林，台中地院今開庭林全部認罪。
台中地院國民法庭今開庭，林男就檢方起訴犯罪事實表示全部認罪、沒有意見，其辯護人表示，僅就林男案發後有無自首，符合刑法第62條減刑要件，及刑法第19條辨識能力降低等爭執。
檢方起訴指出，林男（32歲）2025年5月23日到郭姓老闆的卡拉OK店上班，並認識郭在店內上班的李姓女友。
未料林上班第3天，26日一早9點多向郭表示要到他北區的租屋處洗澡，郭同意後林自行前往，未料林卻和當時在屋內的李女起口角，他一時氣憤下出腳狠踹李的頭部、胸部及腹部，踹到她肋骨骨折、臟器破裂。
郭因遲等不到女友下樓，一上去才驚見李女倒在地上受重傷，李緊急送醫住院近3個禮拜，仍因呼吸、腎衰竭等併發症於6月17日死亡；檢方依法醫相驗、相關人證詞及警方調查等，認定林犯嫌明確，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。