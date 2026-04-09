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影／五股毒蟲打劫小黃又揮刀追砍員警影片曝光 檢方已聲押
新北市1名吸毒慣犯前天深夜不僅在五股區持刀搶劫計程車，甚至大街上揮舞西瓜刀拒捕追砍員警，後來被警方騎機車撞倒壓制逮捕，目擊民眾公開影片，警方今天說明嫌犯危及公眾安全，移送法辦之後檢方已聲押。
48歲劉姓男子有多次毒品前科，前天深夜11時許疑似吸毒之後在五股區成泰路三段搭乘計程車，亮出西瓜刀將司機趕下車卻被反鎖在車內，逃出之後沒多久就被員警追上。
結果他不僅持刀拒捕，甚至揮刀攻擊追砍員警，幸好被機警閃開沒有砍中。接著劉男不理會數名警員持槍尾隨喝令趴下，精神恍惚拎著刀逆向走在五股國民運動中心前方道路，繼續朝向大樓密集的住宅區走去，前方有汽、機車迎面駛來，見狀停下觀望不敢靠近。
員警見持刀嫌犯越來越接近民眾車輛，連忙大聲呼喚：趕快離開！這時1名警員趁隙騎機車撞倒劉男予以壓制逮捕化解危機。後來目擊民眾將警方衝撞逮捕嫌犯的行車記錄影像公開於社群媒體。
蘆洲警分局副分局長陳冠宇今天上午說明，劉嫌持刀揮砍員警並朝住宅區和路過民眾不斷接近，已危及警員和公眾生命安全，且經多次制止、告誡無效，警方因此騎乘警用機車衝撞強勢壓制逮捕，順利控制嫌犯查扣刀械，過程符合比例原則及警械使用規定。
劉嫌警詢後昨天被依強盜、妨害公務罪嫌移送地檢署，檢察官複訊後聲押，法院預計今天開羈押庭。
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