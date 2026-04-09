空運罕見大宗K毒闖關 偽裝84箱玻璃纖維重達512公斤 黑市價飆破10億

廖姓男子等3人為8萬元酬勞，去年11月底先於高雄小港租屋，作為收取7天後由德國空運來台、夾藏512公斤三級毒品K他命的84箱「玻璃纖維」貨物之處，案經海關攔查通報，檢警調循線逮獲廖等3名成年男子及2名把風少年，桃園地檢署依運輸三級毒品罪起訴，2少交由高雄少年及家事法院調查。

起訴指出，25歲廖男、24歲蔡男及22歲陳男為牟取報酬，與境外綽號「鑫發」、「阿偉」等不法分子共謀，自德國法蘭克福以空運方式將第三級毒品K他命運輸入境，並以「玻璃纖維」名義報關掩護。

為規避追緝，廖男於2025年11月底租用高雄市小港區民宅作為收貨地址，並填寫報關單擔任收件人，蔡男則租用小貨車北上接貨並送至不詳地點，約定事成後，廖、蔡可平分8萬元酬勞。

陳男則隱身幕後操控，指示16歲的廖姓與吳姓少年駕車至小港區的收件處附近監控、回報送貨狀況並跟監廖、蔡載運的小貨車，允諾事成後給予少年1至2萬元報酬，分工明確。

這批貨名申報為「玻璃纖維（Glass Fiber）」的貨物共計84箱，2025年12月7日運抵桃園機場後送至長榮空運倉儲，財政部關務署台北關人員隔天執行X光掃描時察覺異狀，開箱查驗發現內藏大量白色結晶體，經法務部調查局檢驗，確認為第三級毒品K他命，淨重51269公克，純質淨重高達389593公克，純度約75.55%，屬尚未大量稀釋的上游毒品。

桃園地檢署緝毒專組檢察官周欣儒獲報，立刻指揮調查局桃園市調查處配合貨運公司人員的投遞作業，進行「控制下交付」，讓貨物依照原先流程送至高雄小港收貨地點；去年12月10日下午1時餘，廖、蔡現身高雄小港租處領貨時，當場遭埋伏探員將2人逕行拘提，現場同步查獲負責監控的2名少年，循線追查將幕後指揮的陳男拘提到案。

檢方認定，廖等3男涉犯毒品危害防制條例的運輸第三級毒品罪及懲治走私條例的私運管制物品進口罪，從重以運輸毒品罪處斷；其中陳男指示未成年少年參與犯行，依法加重其刑。

檢方指出，這批毒品純度極高且數量驚人，保守估計市值約3億元，但依黑市流通價格推估，實際價值恐逾10億元，若流入市面可供約170萬人次施用，對社會治安與身心健康潛藏危害極高。

檢察官審酌，廖男雖身處風險最大的一線，卻拒絕供出上游；陳男隱身幕後操控，且將責任推諉給少年，兩人均毫無悔意，惡性重大，建請法院從重量處有期徒刑10年以上；蔡男則具體求處有期徒刑7年。此外，考量毒品保管不易且具危險性，檢方已於偵結前依法完成取樣銷燬作業。

這批淨重512690公克的K他命毒品，純質淨重高達389593公克，純度約75.55%，屬尚未大量稀釋的上游毒品。圖／桃園地檢署提供

這批重達512公斤K他命毒品去年12月7日夾藏在84箱玻璃纖維貨物中，自德國法蘭克福空運來台，幸遭及時攔截，順利逮獲我國接貨的廖、蔡及陳姓3名男子。圖／桃園地檢署提供

這批重達512公斤K他命毒品去年12月7日夾藏在84箱玻璃纖維貨物中，自德國法蘭克福空運來台，幸遭及時攔截，逮獲我國負責接貨的廖、蔡及陳姓3名男子，桃園地檢署偵結，依運輸三級毒品等罪起訴。圖／桃園地檢署提供

這批夾藏在玻璃纖維來台的512公斤K他命毒品，黑市流通價格推估恐逾10億元，若流入市面可供約170萬人次施用，對我國社會治安與身心健康潛藏危害極高。圖／桃園地檢署提供

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