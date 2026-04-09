快訊

牙套之亂羅生門？「歐耐恩」控診所奪權上億 醫師反擊揭千萬債務黑幕

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

聽新聞
0:00 / 0:00

空運罕見大宗K毒闖關 偽裝84箱玻璃纖維重達512公斤 黑市價飆破10億

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

廖姓男子等3人為8萬元酬勞，去年11月底先於高雄小港租屋，作為收取7天後由德國空運來台、夾藏512公斤三級毒品K他命的84箱「玻璃纖維」貨物之處，案經海關攔查通報，檢警調循線逮獲廖等3名成年男子及2名把風少年，桃園地檢署依運輸三級毒品罪起訴，2少交由高雄少年及家事法院調查。

起訴指出，25歲廖男、24歲蔡男及22歲陳男為牟取報酬，與境外綽號「鑫發」、「阿偉」等不法分子共謀，自德國法蘭克福以空運方式將第三級毒品K他命運輸入境，並以「玻璃纖維」名義報關掩護。

為規避追緝，廖男於2025年11月底租用高雄市小港區民宅作為收貨地址，並填寫報關單擔任收件人，蔡男則租用小貨車北上接貨並送至不詳地點，約定事成後，廖、蔡可平分8萬元酬勞。

陳男則隱身幕後操控，指示16歲的廖姓與吳姓少年駕車至小港區的收件處附近監控、回報送貨狀況並跟監廖、蔡載運的小貨車，允諾事成後給予少年1至2萬元報酬，分工明確。

這批貨名申報為「玻璃纖維（Glass Fiber）」的貨物共計84箱，2025年12月7日運抵桃園機場後送至長榮空運倉儲，財政部關務署台北關人員隔天執行X光掃描時察覺異狀，開箱查驗發現內藏大量白色結晶體，經法務部調查局檢驗，確認為第三級毒品K他命，淨重51269公克，純質淨重高達389593公克，純度約75.55%，屬尚未大量稀釋的上游毒品。

桃園地檢署緝毒專組檢察官周欣儒獲報，立刻指揮調查局桃園市調查處配合貨運公司人員的投遞作業，進行「控制下交付」，讓貨物依照原先流程送至高雄小港收貨地點；去年12月10日下午1時餘，廖、蔡現身高雄小港租處領貨時，當場遭埋伏探員將2人逕行拘提，現場同步查獲負責監控的2名少年，循線追查將幕後指揮的陳男拘提到案。

檢方認定，廖等3男涉犯毒品危害防制條例的運輸第三級毒品罪及懲治走私條例的私運管制物品進口罪，從重以運輸毒品罪處斷；其中陳男指示未成年少年參與犯行，依法加重其刑。

檢方指出，這批毒品純度極高且數量驚人，保守估計市值約3億元，但依黑市流通價格推估，實際價值恐逾10億元，若流入市面可供約170萬人次施用，對社會治安與身心健康潛藏危害極高。

檢察官審酌，廖男雖身處風險最大的一線，卻拒絕供出上游；陳男隱身幕後操控，且將責任推諉給少年，兩人均毫無悔意，惡性重大，建請法院從重量處有期徒刑10年以上；蔡男則具體求處有期徒刑7年。此外，考量毒品保管不易且具危險性，檢方已於偵結前依法完成取樣銷燬作業。

這批淨重512690公克的K他命毒品，純質淨重高達389593公克，純度約75.55%，屬尚未大量稀釋的上游毒品。圖／桃園地檢署提供
這批淨重512690公克的K他命毒品，純質淨重高達389593公克，純度約75.55%，屬尚未大量稀釋的上游毒品。圖／桃園地檢署提供

這批重達512公斤K他命毒品去年12月7日夾藏在84箱玻璃纖維貨物中，自德國法蘭克福空運來台，幸遭及時攔截，順利逮獲我國接貨的廖、蔡及陳姓3名男子。圖／桃園地檢署提供
這批重達512公斤K他命毒品去年12月7日夾藏在84箱玻璃纖維貨物中，自德國法蘭克福空運來台，幸遭及時攔截，順利逮獲我國接貨的廖、蔡及陳姓3名男子。圖／桃園地檢署提供

這批重達512公斤K他命毒品去年12月7日夾藏在84箱玻璃纖維貨物中，自德國法蘭克福空運來台，幸遭及時攔截，逮獲我國負責接貨的廖、蔡及陳姓3名男子，桃園地檢署偵結，依運輸三級毒品等罪起訴。圖／桃園地檢署提供
這批重達512公斤K他命毒品去年12月7日夾藏在84箱玻璃纖維貨物中，自德國法蘭克福空運來台，幸遭及時攔截，逮獲我國負責接貨的廖、蔡及陳姓3名男子，桃園地檢署偵結，依運輸三級毒品等罪起訴。圖／桃園地檢署提供

這批夾藏在玻璃纖維來台的512公斤K他命毒品，黑市流通價格推估恐逾10億元，若流入市面可供約170萬人次施用，對我國社會治安與身心健康潛藏危害極高。圖／桃園地檢署提供
這批夾藏在玻璃纖維來台的512公斤K他命毒品，黑市流通價格推估恐逾10億元，若流入市面可供約170萬人次施用，對我國社會治安與身心健康潛藏危害極高。圖／桃園地檢署提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園機場 德國 桃園地檢署

延伸閱讀

512公斤毒品險流入市面！空運玻璃纖維藏愷他命闖關 3人遭起訴

「神說」全台吸金45億！釀投資人血本無歸 主嫌判18年理由曝

承租土地堆置逾千公噸廢棄物牟暴利 苗檢起訴5人求重刑

逾1,500公斤走私品 海關市面掃蕩走私大陸乾香菇及食品

相關新聞

全民承擔？台中棒球教練性侵已14件國賠案 市府：保證向狼師追償

台中市某國小松姓前棒球教練性侵學童，受害人數超過數十人，市長盧秀燕昨呼籲法院重判。受害學童家長也向該校提出國家賠償，目前共收到28件，14件協議成立。部分民眾不滿，松姓教練性侵學童，為何賠償由全民埋單？市府保證，國賠成立後，會督促學校向狼師追償。

影／五股毒蟲打劫小黃又揮刀追砍員警影片曝光 檢方已聲押

新北市1名吸毒慣犯前天深夜不僅在五股區持刀搶劫計程車，甚至大街上揮舞西瓜刀拒捕追砍員警，後來被警方騎機車撞倒壓制逮捕，目擊民眾公開影片，警方今天說明嫌犯危及公眾安全，移送法辦之後檢方已聲押。

空運罕見大宗K毒闖關 偽裝84箱玻璃纖維重達512公斤 黑市價飆破10億

廖姓男子等3人為8萬元酬勞，去年11月底先於高雄小港租屋，作為收取7天後由德國空運來台、夾藏512公斤三級毒品K他命的84箱「玻璃纖維」貨物之處，案經海關攔查通報，檢警調循線逮獲廖等3名成年男子及2名把風少年，桃園地檢署依運輸三級毒品罪起訴，2少交由高雄少年及家事法院調查。

影／查車號見通緝犯上演警匪追逐 逃7分鐘塞車陣被攔捕

蔡姓男子昨天傍晚駕車在高市五甲一路與國泰路二段停紅燈，適巡邏警網沿線對車牌登打查詢，發現蔡是通緝逾4年的毒品和詐欺通緝犯，趨前攔查，蔡男加速逃逸，沿線闖紅燈、逆向，下班尖峰時間上演逐匪追逐7分鐘，後塞在車陣中被警網攔截圍捕。

馬祖北竿首見刀殺棄屍命案！1嫌遭羈押禁見

純樸的連江縣北竿鄉發生罕見棄屍命案，檢警迅速偵辦並鎖定嫌犯。連江地檢署今天指出，警方於3月23日接獲王姓男子失蹤通報，隨後在北竿鄉草叢內發現其遺體，研判遭人棄置，案情不單純，立即成立專案小組深入追查。

廣角鏡／薯粉餅罐藏海洛因 走私來台

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，去年十二月由馬籍黃姓女子搭機以隨身行李走私來台，在台北市某飯店交給馬籍林姓男子，欲轉交台籍邱姓男子。刑事局接獲馬方通報，查獲三人，從飯店房間搜出價值四千萬元的四公斤海洛因，在公用垃圾桶查扣空罐，士林地檢署依毒品罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。