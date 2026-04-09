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全民承擔？台中棒球教練性侵已14件國賠案 市府：保證向狼師追償

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市某國小松姓前棒球教練性侵學童，受害人數超過數十人，市長盧秀燕昨呼籲法院重判。受害學童家長也向該校提出國家賠償，目前共收到28件，14件協議成立。部分民眾不滿，松姓教練性侵學童，為何賠償由全民埋單？市府保證，國賠成立後，會督促學校向狼師追償。

台中市教育局指出，截至4月13日，該校累計收受國家賠償請求書28件，其中1件因家長拒絕出席協議會議未成立，14件協議成立；剩下13件學校已完成意見處理書，送法制局審議，3月11日時已審議通過賠償金額函知校方，後續校方會聯繫律師與家長，最快4月開國賠協議會議。

民進黨議員林德宇今天在議會質詢表示，昨天教育局報告國賠進度後，許多民眾不能接受，松姓教練是加害者，但國家賠償是由全民埋單；根據國家賠償法第二條，公務員有故意或重大過失時，賠償義務機關有權向公務員求償，請問是否適用於本案？

法制局長李善植答詢回應，該教練雖然是約聘雇，但教練工作也是教學任務，等於是由國家給付執行公共業務，因此可以被認為是公務員；本案中松姓教練並非有重大過失，他就是直接造成侵權行為的行為人，國賠是基於其個人的故意行為，學校事後當然可以追償。

林德宇強調，國賠是為了賠償學童、家長所受到的傷痛，但也不能讓全民承擔狼師的罪責，台中市政府應該嚴格確實要求，學校必須在國賠成立後向松姓教練求償。副市長黃國榮說，的確如議員所說，民眾會疑惑為何性侵案由國家埋單，市府會督促校方向松姓教練追償。

法制局補充，去年台中市國賠案件共78件，總金額2037萬元，包含68件協議賠償、10件法院判決賠償，兩邊金額各約1000萬元。李善植表示，每件國賠案件都由他經手，以他的印象來說，國賠後機關向公務員求償的比例不到5%。

台中市法制局長李善植指出，松姓教練是本案的故意且直接侵權行為人，學校國賠後可以在向該教練追償。圖／聯合報系資料照
台中市法制局長李善植指出，松姓教練是本案的故意且直接侵權行為人，學校國賠後可以在向該教練追償。圖／聯合報系資料照

教育局 棒球 盧秀燕

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