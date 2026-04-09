影／查車號見通緝犯上演警匪追逐 逃7分鐘塞車陣被攔捕

蔡姓男子昨天傍晚駕車在高市五甲一路與國泰路二段停紅燈，適巡邏警網沿線對車牌登打查詢，發現蔡是通緝逾4年的毒品和詐欺通緝犯，趨前攔查，蔡男加速逃逸，沿線闖紅燈、逆向，下班尖峰時間上演逐匪追逐7分鐘，後塞在車陣中被警網攔截圍捕。

鳳山警分局指出，鳳崗派出所所長麥漢章及警員葉峵民昨天傍晚4時58分許，巡邏行經鳳山區五甲一路與國泰路二段口時，沿線落實車牌登打查詢，過濾可疑車輛。

警方於停等紅燈的車流中，發現一輛白色轎車車主蔡姓男子（39歲）是通緝4年的詐欺及毒品通緝犯，遂立即上前示意攔查。

蔡男當下假裝配合，突加速逃逸，沿途跨越雙黃線逆向行駛並連續闖越紅燈，行經多處路段高速竄逃，當時逢下班交通尖峰時段，車流量大，警匪追逐驚險，蔡男一度試圖衝撞警車，警方改在後尾隨並通報攔截圍捕。

約7分鐘後，蔡男塞在過勇路車陣中，警網趕抵圍捕，將蔡男揪下車當場壓制在地逮捕。

警方清查蔡男拒檢逃逸，並有駕車衝撞警方情事，警訊後依妨害公務罪、危險駕駛罪送辦，另毒品及詐欺通緝解送歸案。另違規行為經統計，包含闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、拒絕稽查及無照駕駛等，合計開出最高可裁罰13萬7400元罰單。

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高市鳳山警分局警方昨傍晚在路口查車號，發現停紅燈車主是通緝犯，駕駛拒檢上演警匪追逐，後塞車陣被攔截圍捕。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局警方昨傍晚在路口查車號，發現停紅燈車主是通緝犯，駕駛拒檢上演警匪追逐，後塞車陣被攔截圍捕。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局警方昨傍晚在路口查車號，發現停紅燈車主是通緝犯，駕駛拒檢上演警匪追逐，後塞車陣被攔截圍捕。記者石秀華／翻攝