馬祖北竿首見刀殺棄屍命案！1嫌遭羈押禁見

純樸的連江縣北竿鄉發生罕見棄屍命案，檢警迅速偵辦並鎖定嫌犯。連江地檢署今天指出，警方於3月23日接獲王姓男子失蹤通報，隨後在北竿鄉草叢內發現其遺體，研判遭人棄置，案情不單純，立即成立專案小組深入追查。

檢方表示，主任檢察官楊翊妘指揮連江縣警察局展開密集蒐證，並協請法務部法醫研究所法醫於3月29日相驗解剖，以釐清確切死因。同時也啟動被害人家屬關懷機制，全力協助善後事宜。專案小組循線追查後，已查扣疑似作案刀具1支，並鎖定涉案嫌犯。

檢方於昨日訊問後，認定嫌犯涉犯傷害致死罪嫌重大，且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。全案仍待進一步釐清犯案動機與細節。

至於先前有媒體報導，王男生前疑與一名通緝犯有接觸，外傳王男曾出於好意讓對方借住住處，未料反遭殺害並棄屍。該嫌犯疑似犯案後假冒王男身分，潛往南竿活動等情事，檢警都未回應，僅表示還在調查釐清中。