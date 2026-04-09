聽新聞
0:00 / 0:00

不蓋京華廣場 中石化要賣地

聯合報／ 記者任君翔陳美玲吳秉鍇林麗玉／連線報導

京華廣場不蓋了，中石化要直接賣地。中石化昨天宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。業內概估，京華廣場土地價值約五百億元，但中石化已投入不少成本，合理賣價待評估。

台北市地政局昨回應，京華城土地因刑事案件遭法院裁定「禁止處分」，不管中石化或鼎越如何處理土地授權，禁止處分狀態須先解除才能出售。中石化也說，程序上要排除司法扣押狀態，才可能銷售。

中石化表示，由於京華廣場開發案建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，除增加公司的資金成本之外，對聯貸還款時程亦形成很大的壓力。

中石化總經理陳穎俊表示，中石化及鼎越公司評估整體經濟環境情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求後，分別於昨天召開董事會，決議以百分之七二八容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理解決方案。

陳指出，當初中石化向鼎越標購到京華城廣場土地時，土地基本容積率為百分之五六○，經透過容積移轉增加約百分之卅，換算後總容積率達百分之七二八。

京華城案一審除多人遭判刑，台北地院也宣告沒收鼎越公司一二一億餘元；加上鼎越向聯貸銀行團分期償還卅億元還款日程逼近，資金壓力升溫。中石化考量財務成本及母公司營運資金需求，認為該專案效益已不符預期，因而規畫處分相關土地資產。

商仲業者說，此案光是土地約五百億元價值，但因京華廣場地下室工程已進行到一定程度，若土地對外銷售勢必再加上已投入的工程成本、利息支出，及這波原物料上漲成本，最終中石化對土地的「合理賣價」是多少，才是買方評估是否出手的關鍵。

中石化 京華城 鼎越 土地

延伸閱讀

中石化宣布要賣了！北市：京華城土地仍「禁止處分」 地檢署解除才能出售

中石化開重訊 擬處分京華廣場土地

中石化重訊宣布！通過京華廣場土地資產處分策略案 容積轉移率728%

中石化下午5點30分舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

相關新聞

2名男大生自製炸彈炸毀廢校教室 「理工專長且二次試爆」法官裁定羈押

嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢校校園日前傳出巨大爆炸聲響，驚動當地村民。檢警調查發現，2名男大生涉嫌利用理工專業背景，自製爆裂物並進行試爆，造成教室門窗嚴重損毀。嘉義地方法院認定2名男大生涉嫌重大，且有反覆實行犯罪及勾串之虞，裁定羈押禁見。嘉義縣政府教育處長李美華表示，已責成代管單位對尚未活化的校區加強巡查、設定保全並強化門禁管制，避免閒置空間衍生治安疑慮。

他凌晨4點騎車毒駕 行經北市警巡邏路檢點心虛...鑽巷弄仍被抓

48歲曾姓男子日前騎車毒駕行經台北市中正區重慶南路時，見前方有警察的巡邏路檢點，突然轉入巷弄企圖規避盤查，員警看到他心虛，2人一組利用「口袋戰術」在巷口逮到他，果然在外套查獲含有二級毒品成分依託咪酯的喪屍煙彈，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。毒駕部分驗尿後移送。

大法官要求修法 原民代金計算 拖4.5年未修

凱基人壽得標台中市地方稅務局採購案，因進用原住民族人數未達原住民族工作權保障法的標準，原住民族委員會追繳二九四萬餘元代金，凱壽採購金額僅一六四萬元，「做了還賠錢」提行政訴訟。法官聲請釋憲，大法官認為條文過苛，二○二一年作出釋字第八一○號解釋，要求有關機關二年內修正，詎料至今未修法，案件仍纏訟。

遺產償債 曾志偉向已故製片追討 判邱瓈寬還

香港藝人曾志偉控已故製片、「寬姐」邱瓈寬恩師裴祥泉生前借款發行新片，卻未依約清償，提告請求裴的三名手足自遺產範圍連帶返還五七○○萬元，一審判敗訴，二審改判勝訴，判決被最高法院廢棄發回更審，曾追加遺囑執行人邱瓈寬為被告，台灣高等法院更一審昨改判邱女給付全額，可上訴。

裴祥泉身後官司不斷 朱延平討3600萬 也是寬姐要還

製片裴祥泉逝世十一年，遺產、借貸還款紛爭未歇，除曾志偉外，國片導演朱延平也提告請求還款三六○○萬元，一審判裴的三名手足應還款，二審則改判遺囑執行人邱瓈寬在遺產範圍內給付全額。

台達電敗訴 得繳原民代金309萬

台達電子公司得標政府採購案，履約期間進用的原住民人數未達原住民族工作權保障法標準，原住民族委員會命繳納三○九萬元原住民族就業代金。台達電主張原住民失業率與整體失業率已相去無幾，提行政訴訟，台北高等行政法院判台達電敗訴，最高行政法院駁回上訴確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。