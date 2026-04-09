不蓋京華廣場 中石化要賣地

京華廣場不蓋了，中石化要直接賣地。中石化昨天宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。業內概估，京華廣場土地價值約五百億元，但中石化已投入不少成本，合理賣價待評估。

台北市地政局昨回應，京華城土地因刑事案件遭法院裁定「禁止處分」，不管中石化或鼎越如何處理土地授權，禁止處分狀態須先解除才能出售。中石化也說，程序上要排除司法扣押狀態，才可能銷售。

中石化表示，由於京華廣場開發案建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，除增加公司的資金成本之外，對聯貸還款時程亦形成很大的壓力。

中石化總經理陳穎俊表示，中石化及鼎越公司評估整體經濟環境情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求後，分別於昨天召開董事會，決議以百分之七二八容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理解決方案。

陳指出，當初中石化向鼎越標購到京華城廣場土地時，土地基本容積率為百分之五六○，經透過容積移轉增加約百分之卅，換算後總容積率達百分之七二八。

京華城案一審除多人遭判刑，台北地院也宣告沒收鼎越公司一二一億餘元；加上鼎越向聯貸銀行團分期償還卅億元還款日程逼近，資金壓力升溫。中石化考量財務成本及母公司營運資金需求，認為該專案效益已不符預期，因而規畫處分相關土地資產。

商仲業者說，此案光是土地約五百億元價值，但因京華廣場地下室工程已進行到一定程度，若土地對外銷售勢必再加上已投入的工程成本、利息支出，及這波原物料上漲成本，最終中石化對土地的「合理賣價」是多少，才是買方評估是否出手的關鍵。