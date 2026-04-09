裴祥泉身後官司不斷 朱延平討3600萬 也是寬姐要還

製片裴祥泉逝世十一年，遺產、借貸還款紛爭未歇，除曾志偉外，國片導演朱延平也提告請求還款三六○○萬元，一審判裴的三名手足應還款，二審則改判遺囑執行人邱瓈寬在遺產範圍內給付全額。

裴祥泉二○一五年五月因病過世，留下逾兩億元遺產，生前代筆遺囑載明「楊胖百分之卅，阿寬百分之卅，漢星公司員工百分之廿」、「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，交代要將遺產給邱瓈寬、製作人楊智明和員工。

裴祥泉的胞兄、胞弟、胞妹不服氣，提確認遺囑無效訴訟，開始漫長官司路，一審以遺囑欠缺三名適格見證人，代筆人也不適格，判遺囑無效，但二審逆轉認遺囑有效，最高法院駁回手足上訴，二○二四年確定裴的遺囑有效。

邱瓈寬、楊智明反控三名手足與裴祥泉疏遠冷漠，長年沒有往來，每每到病房探視都被裴疾言驅趕，甚至對裴構成重大的精神虐待，裴遺囑已拒絕交付任何遺產，提告確認繼承權不存在。不過，法院認為兩人主張不足以認定三名手足有「重大虐待或侮辱」，歷審均判兩人敗訴，最高法院去年判決確定。

朱延平主張與裴祥泉合作拍攝「大頭兵」系列電影，裴向他借款三六○○萬元卻未清償，因此提告返還借款。一審根據借據、本票等卷證資料，認定借貸關係存在，判決三名手足應給付款項。案件上訴後，朱延平追加身為遺囑執行人的邱瓈寬為被告，二審依調查局鑑定筆跡，確認裴生前有借款，判邱瓈寬應於裴的遺產範圍內給付三六○○萬元及利息。