他凌晨4點騎車毒駕 行經北市警巡邏路檢點心虛...鑽巷弄仍被抓

48歲曾姓男子日前騎車毒駕行經台北市中正區重慶南路時，見前方有警察的巡邏路檢點，突然轉入巷弄企圖規避盤查，員警看到他心虛，2人一組利用「口袋戰術」在巷口逮到他，果然在外套查獲含有二級毒品成分依託咪酯的喪屍煙彈，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。毒駕部分驗尿後移送。

中正二分局南海路派出所員警日前凌晨4點多在重慶南路與南海路口巡邏，當時曾男騎機車接近路檢點，卻在看到警燈閃爍，突然變換車道並加速鑽進路旁小巷，疑似為了規避檢查。

現場守望員警目擊曾男怪異的騎車動線，立即發動「口袋戰術」在巷口攔停他，盤查他身分發現有毒品前科，詢問是否同意搜索，果然在他身上查獲含有毒品依託咪酯的電子煙彈。

曾男對持毒坦承不諱，但關於如何取得毒品稱「忘記了」，配合員警採尿，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。毒駕部分則等尿報結果出爐，確認是否毒駕移送法辦。

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北市警方日前凌晨在巷口抓到騎車毒駕心虛逃跑的曾姓男子，在他外套口袋搜到含有二級毒品成分依託咪酯的喪屍煙彈。記者翁至成／翻攝

北市警方日前凌晨在巷口抓到騎車毒駕心虛逃跑的曾姓男子，在他外套口袋搜到含有二級毒品成分依託咪酯的喪屍煙彈。記者翁至成／翻攝