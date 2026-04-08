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2名男大生自製炸彈炸毀廢校教室 「理工專長且二次試爆」法官裁定羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢校校園日前傳出巨大爆炸聲響，驚動當地村民。檢警調查發現，2名男大生涉嫌利用理工專業背景，自製爆裂物並進行試爆，造成教室門窗嚴重損毀。嘉義地方法院認定2名男大生涉嫌重大，且有反覆實行犯罪及勾串之虞，裁定羈押禁見。嘉義縣政府教育處長李美華表示，已責成代管單位對尚未活化的校區加強巡查、設定保全並強化門禁管制，避免閒置空間衍生治安疑慮。

檢警調查發現，涉案的周姓與余姓男子為南部某大學理工科系學生，2人因沉迷線上軍事遊戲，透過網路合法管道購買材料，以所學理工基礎製作爆裂物，竹崎鄉這所廢棄小學因周邊居民不多，選定這裡作為試爆地點，疑用類似引信方式引爆，再一段距離觀察。4月3日前曾試爆破1次但差強人意，第2次4月3日試爆威力符合預期，卻因爆炸巨響引起清明連假返鄉村民注意。

檢方表示，2名學生將所學理工基礎運用於非法行為，令人感嘆，因2人已是第2次試爆，顯有再犯之虞，遂向法院聲請羈押。嘉義地方法院認定2人涉嫌重大，且有反覆實行犯罪與勾串之虞，4月5日裁定羈押禁見。

蒐證照片可見教室牆壁破損、窗框飛脫且磚塊散落一地，爆炸威力驚人足以對人體產生致命傷害並摧毀建物結構。

中正大學工學院院長熊博安表示，這次爆炸威力可判定為中等以上的土製爆裂物近場爆炸，足以在室內或半密閉空間造成顯著爆壓破壞與火災。不過，僅憑照片無法反推出 TNT 當量或確切裝藥量。爆炸效果會受到爆炸位置、是否靠近牆角、容器約束程度、房間尺寸、門窗開閉狀態與建材老化程度影響。

面對少子化導致的閒置校舍問題，縣府表示，將持續推動空間活化與轉型，目前已有埤前校區成功轉型為長照據點等案例。未來將針對廢校校園進行全面盤點與分級管理，結合長照、社福與社區活動等功能，讓校園重新服務在地居民，確保公共空間不再成為安全死角。

嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢校校園日前傳出巨大爆炸聲響，驚動當地村民。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢校校園日前傳出巨大爆炸聲響，驚動當地村民。圖／讀者提供

偏鄉廢棄校舍驚傳爆炸，破壞跡象顯示威力驚人。記者李宗祐／翻攝
偏鄉廢棄校舍驚傳爆炸，破壞跡象顯示威力驚人。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣竹崎鄉廢棄校舍驚傳爆炸，破壞跡象顯示威力驚人。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣竹崎鄉廢棄校舍驚傳爆炸，破壞跡象顯示威力驚人。記者李宗祐／翻攝

教室 嘉義 爆炸

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