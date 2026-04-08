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海巡署：海警船常態騷擾 破壞區域和平
中國大陸國台辦今天表示，大陸海警等部門在相關海域執法巡查，正當合法，受兩岸漁民歡迎。對此，海巡署嚴正駁斥，稱此完全悖離事實，中國海警船「常態騷擾」是破壞區域和平。
海洋委員會海巡署下午透過新聞稿表示，針對國台辦於今天稱「大陸海警等部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法，受到兩岸漁民歡迎」，完全悖離事實，予以嚴正駁斥。
海巡署說，去年中國海警船以編隊航行的方式，假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線計46次、進入東沙限制水域計33次，另在澎湖海域海峽中線附近也曾干擾台灣漁船作業，漁民怨聲連連。
另從其航行態樣分析，海巡署表示，就是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。
海巡署呼籲，中國應立即停止任何可能引發衝突或升高對立的騷擾行為，海巡署將全天候部署艦艇，捍衛國家主權，確保漁民權益。
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