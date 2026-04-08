快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署：海警船常態騷擾 破壞區域和平

中央社／ 記者黃麗芸台北8日電

中國大陸國台辦今天表示，大陸海警等部門在相關海域執法巡查，正當合法，受兩岸漁民歡迎。對此，海巡署嚴正駁斥，稱此完全悖離事實，中國海警船「常態騷擾」是破壞區域和平。

海洋委員會海巡署下午透過新聞稿表示，針對國台辦於今天稱「大陸海警等部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法，受到兩岸漁民歡迎」，完全悖離事實，予以嚴正駁斥。

海巡署說，去年中國海警船以編隊航行的方式，假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線計46次、進入東沙限制水域計33次，另在澎湖海域海峽中線附近也曾干擾台灣漁船作業，漁民怨聲連連。

另從其航行態樣分析，海巡署表示，就是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

海巡署呼籲，中國應立即停止任何可能引發衝突或升高對立的騷擾行為，海巡署將全天候部署艦艇，捍衛國家主權，確保漁民權益。

兩岸 漁民 東沙 海巡署

延伸閱讀

【重磅快評】管碧玲洩軍機打臉賴清德，還鄭麗文公道

鄭麗文訪陸 管碧玲：要用「中國台灣省」求和平嗎？

為批評國民黨訪中團 管碧玲出示敏感海上情資作罵本

油價狂飆 漁船公海偷賣補貼油套利

相關新聞

2名男大生自製炸彈炸毀廢校教室 「理工專長且二次試爆」法官裁定羈押

嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢校校園日前傳出巨大爆炸聲響，驚動當地村民。檢警調查發現，2名男大生涉嫌利用理工專業背景，自製爆裂物並進行試爆，造成教室門窗嚴重損毀。嘉義地方法院認定2名男大生涉嫌重大，且有反覆實行犯罪及勾串之虞，裁定羈押禁見。嘉義縣政府教育處長李美華表示，已責成代管單位對尚未活化的校區加強巡查、設定保全並強化門禁管制，避免閒置空間衍生治安疑慮。

馬國女手提4千萬元海洛因藏薯粉餅罐搭機 運毒集團3人走私來台落網

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，由馬籍華人黃姓女子搭機以隨身行李夾帶來台，交給馬籍華人林姓男子，欲轉交台籍邱姓男子；刑事局接獲馬方通報查獲3人移送，搜出價值4000萬元的4公斤海洛因，士林地檢署均依毒品罪起訴。

中壢警連假及假日前鎖定移工常聚場所 查獲134件刑案

桃園市中壢警分局針對移工聚集餐廳、酒吧等處所安排臨檢勤務，統計兒童、清明連假前至結束（3月31日至4月6日）共查獲各類刑案134件、112人，以逃逸等通緝案件55件35人最多。

跑山獸收10萬挨轟！登山專家挺「勘查能力台灣無人敵」 早料遭忌妒

山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr）去年8月接受10萬元委託，協助尋找一名在台中失蹤的黃姓山友，歷經多次搜山後最終尋獲遺體，卻因收費問題遭外界質疑，引發搜救圈與網路熱議。對此，登山專家蔡日興發文力挺，直言Petr的探勘能力台灣恐怕無人能追，甚至早預料會因表現突出遭到忌妒攻擊。

加拿大空運「花草烏龍」來台內裝大麻 警逮領貨人幕後指使者也落網

海關發現從加拿大郵寄來台的花草茶，包裝物疑為大麻，檢警查驗確認後守株待兔。罹癌的楊男出面領貨時，幕後指揮的賴男開車在外等候。楊男和不知情的李男領貨後被捕，賴男和同車不知情的黃男也落網。警方將4嫌送辦，檢方偵查後，依違反毒品危害防制條例起訴賴、楊兩人。

影／五股笨賊持刀打劫小黃反被司機鎖車內 警方火速逮捕毒蟲

新北市五股區昨天深夜有1名男子疑似剛吸毒後，異想天開意圖打劫計程車，上車沒多久便亮刀將司機趕下車，卻被機警的司機反鎖困在車內。警方獲報迅速趕抵，不到十分鐘就逮到精神恍惚的48歲嫌犯，依強盜罪嫌偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。