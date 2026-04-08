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中壢警連假及假日前鎖定移工常聚場所 查獲134件刑案

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警分局針對移工聚集餐廳、酒吧等處所安排臨檢勤務，統計兒童、清明連假前至結束（3月31日至4月6日）共查獲各類刑案134件、112人，以逃逸等通緝案件55件35人最多。

134件刑案還有毒品26件26人，含販賣第二級毒品3件4人，詐欺案件34件33人；另有竊盜8件6人，公共危險10件9人，其他案件：3件3人。警方統計今年年1月至4月5日查獲失聯移工124人，逾期居留56人。

另網路今日貼文中壢警方4月5日在中壢火車站前中和路、元化路口強力制止糾紛，警方表示當時為3名泰國籍移工，為朋友關係，酒後口角進而拉扯，恰逢中壢警分局執行擴大臨檢勤務，立即以優勢警力到場並將3人帶回管束。分局長林鼎泰強調，對於任何影響公共秩序的行為，都會迅速到場究辦，也呼籲民眾應理性飲酒，切勿因一時情緒或飲酒失控衍生糾紛，避免觸法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中壢警方日前制止移工酒後鬧事。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方日前制止移工酒後鬧事。記者鄭國樑／翻攝

火車站 桃園 毒品

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