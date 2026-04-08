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加拿大空運「花草烏龍」來台內裝大麻 警逮領貨人幕後指使者也落網
海關發現從加拿大郵寄來台的花草茶，包裝物疑為大麻，檢警查驗確認後守株待兔。罹癌的楊男出面領貨時，幕後指揮的賴男開車在外等候。楊男和不知情的李男領貨後被捕，賴男和同車不知情的黃男也落網。警方將4嫌送辦，檢方偵查後，依違反毒品危害防制條例起訴賴、楊兩人。
保三總隊日前接獲財政部關務署台北關通報，自加拿大郵寄來台的4件國際快捷郵包，疑夾藏毒品闖關。開箱確認包裝標示桂花烏龍、荔枝烏龍和葡萄烏龍的茶品，但內容物是第2級毒品大麻，毛重共1340.5公克。
保三總隊報請新北地檢署檢察官劉庭宇指揮偵辦，由保三、台北市南港和中正一警分局、新北市汐止和三峽分局、桃園市桃園警分局等單位組專案小組，依收貨人資料等事證展開追查。
郵局通知楊男領貨當天，警方在郵局內外埋伏。警方先看到賴男開車到達郵局附近後，曾下車與郵務車工作人員聊天，然後離開並上車在郵局外等候。
楊男和李男進入郵局領取包裹後，員警一擁而上，將兩人壓制在地。在郵局外的員警隨將攻捕賴男和同車的黃男，將4人帶回回製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例送辦。
檢警查出賴姓與毒品集團策劃運毒來台，等包裹寄到台灣後，由罹癌並因案被通緝的楊男前往郵局領取包裏，賴男開車在郵局外等候，同行的李男和黃男並不知道此行是來領取佯裝花草茶的大麻。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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