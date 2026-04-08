影／五股笨賊持刀打劫小黃反被司機鎖車內 警方火速逮捕毒蟲

新北市五股區昨天深夜有1名男子疑似剛吸毒後，異想天開意圖打劫計程車，上車沒多久便亮刀將司機趕下車，卻被機警的司機反鎖困在車內。警方獲報迅速趕抵，不到十分鐘就逮到精神恍惚的48歲嫌犯，依強盜罪嫌偵辦中。

據了解，劉姓男子有吸食海洛因、安非他命等多次毒品前科，昨天深夜11時許在五股區成泰路三段419號超商操作ibon叫計程車，上車未指定目的地只叫司機往前開，大約1分鐘後僅前進約40公尺，他就亮出西瓜刀架住57歲司機脖子，只說出2個字「下車！」

司機見狀未積極反抗佯裝配合立刻停靠路邊，迅速抓了手機和鑰匙熄火下車，同時按下中控鎖把劉姓嫌犯鎖在車內，立刻打110報案求救。劉男頓時手足無措在車內猛踹車門但是無效，掙扎片刻才發現其實只要撥開車門內側把手撥桿即可解鎖，奪門而出倉皇逃逸。

警方獲報迅速趕赴現場了解狀況，調閱監視器追查嫌犯逃逸路線，不到10分鐘就在五股區成泰路三段365號附近制伏逮捕劉男，身上查獲西瓜刀和毒品殘渣袋，這裡距離他下車逃逸地點僅約150公尺。

由於劉男被捕時精神恍惚，警方推測他犯案時才剛吸完毒，今天上午等他神智恢復清醒才開始詢問調查犯案動機，全案無人受傷、沒有財物損失，依強盜罪嫌偵辦。

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新北市五股區昨天深夜有1名男子疑似剛吸毒後，異想天開意圖打劫計程車，上車沒多久便亮刀將司機趕下車，卻被機警的司機反鎖困在車內。警方獲報不到十分鐘就逮到精神恍惚的48歲嫌犯，查獲犯案用的西瓜刀。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區昨天深夜有1名男子疑似剛吸毒後，異想天開意圖打劫計程車，上車沒多久便亮出西瓜刀將司機趕下車，卻被機警的司機反鎖困在車內。警方獲報迅速趕抵，不到十分鐘就逮到精神恍惚的48歲嫌犯。記者林昭彰／翻攝