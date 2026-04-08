以國際郵包藏毒入境 屏檢查獲大麻餘3公斤 市值逾百萬元

犯罪集團以國際郵包販毒！屏東地檢署日前查獲犯罪集團利用國際郵包自加拿大夾藏毒品入境，共起出第二級毒品乾燥大麻淨重餘3公斤，訊後將彭姓、許姓與鄭姓3名嫌犯，依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪提起公訴。

屏地檢接獲情資，有犯罪集團以寄送國際郵包方式，將大麻藏匿於一般貨品中規避查驗，自境外運輸毒品入台。集團並透過網路社群以「代收包裹」、「跑腿送貨」等名義招募人員，提供每次1000元至1500元不等報酬，誘使民眾提供個人資料擔任收件人及轉運角色。

檢方經財政部關務署開驗、鑑定確認大麻成分後，即成立專案小組，蒐證並掌握嫌犯收取及轉運毒品時機，去年9月在屏東縣內埔鄉與南州鄉扣得大麻及相關證物。

檢方表示，集團運作模式刻意製造「查緝斷點」，將收件、取貨及指揮等行為分由不同人員負責，並多次更換收件地址及交貨地點，增加檢警查緝困難。此次查獲大麻餘3公斤，黑市價值逾百萬元，約可供5000人次施用，若流入市面對國民身心健康及社會治安危害甚鉅。

檢方表示，我國司法警察機關2021年查獲大麻約240公斤，去年查獲約5025公斤，數量快速攀升超過餘20倍。台灣高等檢察署已指示各地方檢察署全面壓制大麻，全力阻絕毒品入境，守護國人健康與社會安全。

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屏東地檢署日前查獲犯罪集團利用國際郵包自加拿大夾藏毒品入境，共起出第二級毒品乾燥大麻淨重餘3公斤。圖／檢方提供