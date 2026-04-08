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跑山獸收10萬挨轟！登山專家挺「勘查能力台灣無人敵」 早料遭忌妒

聯合新聞網／ 綜合報導

去年8月有山友攀台中東卯山失蹤，由警消及「<a href='/search/tagging/2/跑山獸' rel='跑山獸' data-rel='/2/250955' class='tag'><strong>跑山獸</strong></a>」等民力協尋，47天後總算尋獲遺體。圖／警方提供
去年8月有山友攀台中東卯山失蹤，由警消及「跑山獸」等民力協尋，47天後總算尋獲遺體。圖／警方提供
山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr）去年8月接受10萬元委託，協助尋找一名在台中失蹤的黃姓山友，歷經多次搜山後最終尋獲遺體，卻因收費問題遭外界質疑，引發搜救圈與網路熱議。對此，登山專家蔡日興發文力挺，直言Petr的探勘能力台灣恐怕無人能追，甚至早預料會因表現突出遭到忌妒攻擊。

蔡日興指出，兩人因越野跑結識，過程中發現Petr採取極為細膩的地形勘查方式，以區域為單位逐一踏查每條小徑，短時間內幾乎掃遍雙北山區，這種程度在台灣幾乎沒有人做得到。他形容這種方法近似「Hash風格」，「而他做到這種程度，台灣人老實說可能沒有任何人能追上」。

回顧過往搜救經驗，蔡日興提到，2020年一場雪山山難搜尋任務中，當時已確定為尋找遺體，過程艱難，但Petr憑藉細心觀察，在現場發現一截遭消防忽略的登山杖，經確認為失蹤者所有，成為線索關鍵，成功建立搜救方向。

他進一步分析，Petr的優勢不僅在於體能與速度，更在於高度的推理能力，能從足跡、折斷樹枝等細節，快速重建迷途者行動軌跡，並透過「情境式套入」掌握對方心理與可能路徑，效率與準確度均高於一般搜救者，直言「他真的要做這件事，會輾壓整個圈子」。

不過，隨著能力備受矚目，爭議也隨之而來。Petr近期將搜救過程製作成影片分享，卻遭一名林姓搜救教官批評「趁火打劫」，引發論戰。對此，蔡日興直言，相關攻擊並非來自正派搜救圈，並形容對方為「問題人物」，同時感嘆，這類衝突早在預料之中，「其實台灣的搜救圈（正派的部分）很簡單，大家都是想要救到活人，可以嘴一輩子，但你還不只一次，不退休根本等著遭忌妒」。

蔡日興也點出台灣搜救環境的困境，指出搜救工作本身已高度耗費心力，卻常需面對家屬周邊複雜的人際干擾，「弄權啊，弄鬼神啊，家屬也跟著擺盪，或者從一開始就有問題，不尊重專業，到後面你根本覺得不值得」，讓不少投入者最終身心俱疲，有的人甚至還需要去看心理醫生。他坦言，Petr「不懂台灣人的賤」，才會在高度投入後遭遇衝擊。

儘管爭議延燒，蔡日興仍強調，搜救工作「需要有一種很細膩卻同時放得下的人格特質」，他也呼籲應藉此事件建立更明確的搜救收費機制與標準流程，讓制度化取代爭議，減少無謂紛擾，「以後大家請記得，沒有四千萬不要問Petr（這是梗）」。

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