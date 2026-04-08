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成大收「校園放爆裂物並引爆」境外恐嚇信 警入校清查無異狀

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

國立成功大學昨天接獲「有不明人士欲在校園內放置並引爆爆裂物」恐嚇信件，經校內電子計算機中心追蹤信件IP，確認發信地點為境外地區；台南市警第一分局接獲通報，立即派員進入校園與校方人員一起清查可疑地點，目前均無異狀，將持續配合校方維護校園安全。

第一分局說明，昨天中午接獲成大校安通報，指稱校方電子信箱收到疑似炸彈恐嚇郵件，隨即依規定受理並立案調查；昨天下午3時，分局偵查隊刑警攜帶相關檢測器材，會同校安人員進入校園，全面進行校園安全檢查，經清查後尚未發現任何危險物品，約在4時30分結束檢查。

警方表示，本案成大已回報教育部校安中心，目前並未發現任何異常狀況，近日將持續針對校園周邊加強巡邏、守望，維護校園安全，呼籲各位師長及同學勿過度恐慌。

目前校方已由軍訓室寄信給全校師生，提醒相關應變處置作為包括：1.通報轄區警政機關，並請警方加強巡邏，協助維護校園空間安全狀況；2.提醒各校區大門、住宿區警衛（保全）及各單位提高警覺，並強化門禁管理措施。

3.請各位師長及同學提高警覺，如有發現可疑狀況請立即通報校安中心（校內分機55555；06-2381187）或駐警隊（66666）；4.各單位若發現可疑爆裂物時之處置措施：迅速通報校安中心，並向警方報案，現場人員不可觸動任何可疑之爆裂物，疏散現場人員遠離危險物品。

台南市警第一分局接獲通報，隨即進入校園與校方人員一起清查可疑地點，目前均無異狀，將持續配合校方維護校園安全。記者袁志豪／攝影
台南市警第一分局接獲通報，隨即進入校園與校方人員一起清查可疑地點，目前均無異狀，將持續配合校方維護校園安全。記者袁志豪／攝影

成功大學 恐嚇 教育部

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