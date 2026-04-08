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影／五股發生乘客持刀搶計程車反被司機鎖在車內 警方迅速逮捕嫌犯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區昨天深夜發生計程車乘客持西瓜刀將司機趕下車的強盜案，司機下車時機警帶走鑰匙並將嫌犯反鎖車內立即報案，警方趕抵現場後調閱監視器，迅速在附近制伏逮捕48歲嫌犯，帶回派出所調查中。

57歲計程車司機指稱，昨晚11時許開車載劉姓客人行經五股區成泰路三段時，劉男突然亮出西瓜刀威脅，要求他下車。司機未積極反抗佯裝配合，下車時馬上將車門反鎖，把劉男困在車內，隨即打110報案求救。劉男見狀用腳踹開車門逃逸。

蘆洲警分局獲報發生持刀搶劫，立刻派遣員警趕赴現場了解狀況，迅速調閱監視器追查嫌犯逃逸路線，僅花大約10分鐘就在五股區成泰路三段制伏逮捕劉男（有毒品前科），並通知鑑識小組到場採證。

警方初步詢問被害司機，無人受傷、除了車門被踹壞沒有其他財損。劉姓嫌犯被帶回派出所調查釐清案情中，全案依強盜罪嫌偵辦。

新北市五股區昨天深夜發生計程車乘客持刀將司機趕下車的強盜案，司機下車時機警帶走鑰匙並將嫌犯反鎖車內立即報案，警方迅速趕抵現場了解狀況。稍後即在附近制伏逮捕48歲嫌犯，帶回派出所調查中。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區昨天深夜發生計程車乘客持刀將司機趕下車的強盜案，司機下車時機警帶走鑰匙並將嫌犯反鎖車內立即報案，警方迅速趕抵現場了解狀況。稍後即在附近制伏逮捕48歲嫌犯，帶回派出所調查中。記者林昭彰／翻攝

監視器 搶劫 計程車

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