苗栗隨機殺人案被害人：應判無期 避免成不定時炸彈

苗栗隨機殺人案中，林姓男子因受害女童求助，打電話報警時遭歹徒邱明治從背後、胸部各刺一刀。林說，邱是累犯，應判無期徒刑且不得假釋，否則未來重出社會，將成為社區不定時炸彈。從刀下搶救女童的教會課輔班黃姓女老師認為，應強化追蹤加害人，避免再發生意外。

據查，邱明治自一九九七年起開始接觸毒品，多次進出監所，因謀生能力差，再犯竊盜等罪。邱曾因殺人未遂遭判刑九年三月，在監因表現不佳，多次違規，未提報假釋，直至二○二五年三月期滿出獄。此次再犯殺人未遂，若要假釋，須有悛悔實據，且累犯執行逾三分之二，才由監獄報請法務部審查。

矯正署指出，受刑人表現良好，「累計處遇分數」達標、符合假釋要件，各監獄才會依監獄行刑法假釋規定相關條文，提報假釋審查會決議後，由法務部審查。

受害的林姓男子原是鐵工，他現在手抬不高，傷口仍感到疼痛、僵硬，體能已難恢復如昔，目前還無法回到原工作崗位。

林憂心邱明治「刑滿十九年可申請假釋」，認為對方是累犯，無冤無仇就隨機傷人，應該要判處無期徒刑，對方一旦重回社會，有如不定時炸彈，若再犯案，會讓他感覺自己像是「幫凶」。

不顧安危、衝上前救女童的黃姓女老師說，歹徒揮刀往孩子身上刺，她硬拉孩子的手和書包背帶，一路把人拉到對面里長家。她說，政府應強化追蹤類似案例加害人行蹤，建立更安全可靠的機制。