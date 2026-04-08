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一犯再犯 苗栗隨機殺人重判29年

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

邱姓男子去年十月在<a href='/search/tagging/2/苗栗' rel='苗栗' data-rel='/2/248245' class='tag'><strong>苗栗</strong></a>街頭持刀隨機殺人案，苗栗地方法院重判應執行廿九年徒刑。圖／民眾提供
邱姓男子去年十月在苗栗街頭持刀隨機殺人案，苗栗地方法院重判應執行廿九年徒刑。圖／民眾提供

男子邱明治十年前在苗栗街頭持剪刀隨機刺傷四人，服刑九年六月，出監不到七個月，去年十月又拿刀在同地點附近隨機殺人，兩名國小女童、一名路人受重傷。苗栗地方法院認為邱對刑罰反應力薄弱，有明顯惡性，昨依三個殺人未遂罪判邱廿九年徒刑。

邱明治（四十九歲）去年十月二日下午在住處吸食安非他命，將卅公分長的菜刀用黑色膠帶纏綁於左手，再騎機車外出尋找殺害對象。下午三時四十二分，邱發現落單的徐姓女童，他拿菜刀朝女童頸部、胸部直刺，女童驚險遮擋後，逃向鄰近超商求救。

女童請正欲進入超商的林姓男子報警，邱騎機車尾隨，停車後又持刀刺林，林的背部、胸部遭穿刺，肝臟、橫膈膜有撕裂傷，傷勢極嚴重。

林姓男子負傷逃離，當時附近教會課輔班老師帶多名學童經過，見狀驚慌奔逃。邱從後方抓住未及閃避的丁姓女童，拿菜刀往她的胸口刺，造成穿刺傷及大片血胸，課輔班女老師從邱的刀下拉開丁童，再護送她到馬路對側民宅求助。

邱騎機車返家，警方壓制逮人。兩名女童與林姓男子被緊急送醫，倖免於難。

苗栗地院調查，邱明治二○一五年十二月廿五日在住家附近拿剪刀隨機刺傷四人，一名警察在追逮時遭刺七刀，邱被依殺人未遂罪判九年六月徒刑，他服刑期滿出監不滿七個月卻再犯，構成累犯。

苗院認為邱光天化日下隨機殺人，對象包含國小學童及無辜路人，犯罪手段殘忍，造成被害人身心重大傷害，引發社會恐慌，犯罪危害重大，所犯殺人未遂、二個成年人故意對兒童殺人未遂罪，各處中高度之刑，定應執行廿九年徒刑。

殺人未遂 苗栗

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