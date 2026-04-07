徐春鶯反滲透法首開庭 認與陸方孫憲、楊文濤只是閒聊

身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，徐女僅承認後兩者，否認與民革上海市委祖統會前副主任孫憲、中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤涉犯反滲透法，辯稱只是閒聊，回答「明白」也只是慣用的口頭語。

徐春鶯表示，自己是在2018年與孫憲認識，當時孫憲就已從民革（中國國民黨革命委員會）退休；楊文濤則是中共正司級幹部，但也不是上級官員，只是民政部下級單位的主任。

徐春鶯供稱，當時陸媒對於2024年台灣立委人選，曾出現「島內或將出現首位陸配民代」的報導，在此之前她從未向孫、楊2人提及。至於與兩人聊到台灣立法院生態並非討論、報告，孫憲本身台灣朋友就多，彼此只是閒聊，雖然孫曾說可以提交給民革新聞部，但她覺得不好。

至於孫憲雖已退休，但民革的黨員身分還在，他向民革匯報後怎麼處理？跟誰報告？徐春鶯說自己都不知情，回答「明白」只是自己的慣用語。

法官問徐春鶯，為何曾用WeChat與孫憲討論柯文哲的京華城案？還強調分享的消息來源是黃珊珊？徐女供稱，她分享的是黃在群組公開發布的訊息，對於徐動員陸配支持柯，由於孫不支持民眾黨，認為會泡沫化，也覺得台灣很亂，於是建議徐等先生病情穩定後回上海避避，不然在上海形象會受損。

法官又問，為何徐春鶯要不斷向孫憲匯報台灣可能從政的陸配，並著手接觸出身陸配的里長，孫還不時提醒徐「防範監聽」？徐女供稱，防範監聽是孫自己說的，她沒多問什麼意思，孫退休後在民革沒有任何角色，只是因為很資深、年齡大，民革還是會予以尊重。

另外，徐春鶯友人、集智公司負責人羅穎涉嫌協助孫憲隱匿身分、佯裝從事商務活動來台。羅女供稱，申請時原本是要與孫憲女兒孫蘊瓊開設的上海鴻禧運科技商談合作，但孫憲以女兒公司顧問身分來台後，未依行程表完成相關會議，自己只是基於朋友幫忙，替徐春鶯安排孫憲來台商務訪談事宜，徐與集智並無關聯。

但羅女供詞隨即遭徐春鶯反駁，表示孫憲和羅女本來就是朋友，上述的商務訪談是2人先在上海碰面談過，身為兩人朋友的她，於是代為和羅女公司的承辦人聯絡，協助辦理孫憲入台一事，恐是羅女記憶有誤。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯反滲透法等案今新北地院首度開庭，其卜姓女兒就詐貸部分當庭認罪。記者蔣永佑／攝影

徐春鶯反滲透法等案今新北地院首度開庭，協助民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的集智公司負責人羅穎（中），說詞與徐女出現落差。記者蔣永佑／攝影