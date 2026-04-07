徐春鶯反滲透法首開庭 認與陸方孫憲、楊文濤只是閒聊
身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，徐女僅承認後兩者，否認與民革上海市委祖統會前副主任孫憲、中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤涉犯反滲透法，辯稱只是閒聊，回答「明白」也只是慣用的口頭語。
徐春鶯表示，自己是在2018年與孫憲認識，當時孫憲就已從民革（中國國民黨革命委員會）退休；楊文濤則是中共正司級幹部，但也不是上級官員，只是民政部下級單位的主任。
徐春鶯供稱，當時陸媒對於2024年台灣立委人選，曾出現「島內或將出現首位陸配民代」的報導，在此之前她從未向孫、楊2人提及。至於與兩人聊到台灣立法院生態並非討論、報告，孫憲本身台灣朋友就多，彼此只是閒聊，雖然孫曾說可以提交給民革新聞部，但她覺得不好。
至於孫憲雖已退休，但民革的黨員身分還在，他向民革匯報後怎麼處理？跟誰報告？徐春鶯說自己都不知情，回答「明白」只是自己的慣用語。
法官問徐春鶯，為何曾用WeChat與孫憲討論柯文哲的京華城案？還強調分享的消息來源是黃珊珊？徐女供稱，她分享的是黃在群組公開發布的訊息，對於徐動員陸配支持柯，由於孫不支持民眾黨，認為會泡沫化，也覺得台灣很亂，於是建議徐等先生病情穩定後回上海避避，不然在上海形象會受損。
法官又問，為何徐春鶯要不斷向孫憲匯報台灣可能從政的陸配，並著手接觸出身陸配的里長，孫還不時提醒徐「防範監聽」？徐女供稱，防範監聽是孫自己說的，她沒多問什麼意思，孫退休後在民革沒有任何角色，只是因為很資深、年齡大，民革還是會予以尊重。
另外，徐春鶯友人、集智公司負責人羅穎涉嫌協助孫憲隱匿身分、佯裝從事商務活動來台。羅女供稱，申請時原本是要與孫憲女兒孫蘊瓊開設的上海鴻禧運科技商談合作，但孫憲以女兒公司顧問身分來台後，未依行程表完成相關會議，自己只是基於朋友幫忙，替徐春鶯安排孫憲來台商務訪談事宜，徐與集智並無關聯。
但羅女供詞隨即遭徐春鶯反駁，表示孫憲和羅女本來就是朋友，上述的商務訪談是2人先在上海碰面談過，身為兩人朋友的她，於是代為和羅女公司的承辦人聯絡，協助辦理孫憲入台一事，恐是羅女記憶有誤。
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