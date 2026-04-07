死囚邱和順身陷囹圄38年 義務律師團、救援大隊懇請總統特赦

台灣史上等待死刑執行最長的囚犯邱和順，身陷囹圄38年，其義務律師團與救援大隊選在邱和順66歲生日，代為至總統府側門遞交「特赦請求書」，向賴清德總統提出特赦請求。司改會表示，期盼賴總統能展現關心人權的高度，終結邱和順的不順。

司改會表示，邱和順案存在刑求自白、證物遺失、證據矛盾、法官未迴避及被告遭受酷刑等重大瑕疵；今天4月7日是邱和順的66歲生日，邱健康狀況卻每況愈下，長期受心臟病、低血壓、皮膚病及牙齒脫落等諸多病症所苦。

邱和順義務律師團召集人林俊宏律師表示，邱和順的審判是毫無疑問的不公平審判，監察院出了4次調查報告認為是冤案、檢察總長提非常上訴認為是冤案，國際專家認為是冤案，但司法仍然不願意面對本案的錯誤，希望總統可以願意面對，可以行使憲法上的權利，特赦邱和順。

義務律師團與救援大隊今向賴清德總統府遞交特赦請求書，懇請賴總統行使憲法賦予的權力，給予罪刑全免之特赦，終結這場跨越38年的大不順，實現遲來的正義與自由。

他們重申，只要邱和順蒙冤關押一日不終，對人權之侵害就一日不止。今年是邱和順的66歲生日，但「六六大不順」司法不順、人權不順、邱和順不順。

邱和順義務律師團與救援大隊，向賴清德總統府遞交特赦請求書，懇請賴總統行使憲法賦予的權力，給予罪刑全免之特赦。圖／司改會提供