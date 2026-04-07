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苗栗隨機殺人案被告判29年 課後班黃老師：尊重司法盼政府強化追蹤

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市邱姓男子去年10月初在路上持刀隨機殺人，2名國小女童及路過的林姓男子遭嚴重刺傷，苗栗地院今天發布一審判決結果，邱男數罪合計應執行29年有期徒刑。當天案發時，從邱男刀下勇敢救回女童的課後照顧班「黃老師」對判決結果表示尊重司法，她建議類似案例，政府應強化追蹤加害人的行蹤，建立更安全可靠的機制，避免相同意外再發生。

黃姓老師案發當天下午從附近國小接到學童後，帶學童步行要前往位於苗栗火車站附近教會辦的免費課後照顧班，在快到班上的路口時，邱男正持刀在超商外逞凶，她要學童趕緊疏散，但一回頭發現自己班上的丁姓女童被歹徒用刀抵住脖子挾持，她心想一定要把女童救回來，趕緊衝上前，沒想到歹徒動作相當快，直接揮刀往孩子身上刺，她硬拉住孩子的手和書包背帶，一路將孩子拉進對面里長家，請里長趕緊打119救人，因女童胸部流血，她一直幫孩子加壓止血，直到救護車來。

丁姓女童送醫後，黃老師一直陪伴在醫院，直到女童由父母陪同轉院到台中。丁姓女童母親事後看了監視畫面，對黃老師十分感謝，認為當時要不是黃老師及時衝上前將女兒拉走，歹徒絕對不會只捅一刀，女兒可能當場就遭遇不測。

全案讓外界震驚，縣長鍾東錦數度公開讚許黃老師的勇敢行為，縣府後來並頒獎表揚。卅多歲的黃老師大學讀建築系，畢業後在神學院取得碩士學位，嫁到苗栗成了苗栗媳婦，並在教會服務，協助在課後班照顧家庭經濟弱勢等學童。

涉案被告邱姓男子是列管的毒品人口，第一次犯案被判刑近10年，去年3月刑滿出獄，但後來失聯，僅出獄半年多就再度犯下隨機殺人案。黃老師今天得知判決結果，強調尊重司法，也期盼政府部門加強追蹤犯罪個案，不要讓這種事情重演。

教會課後照顧班黃老師去年10月初在苗栗隨機殺人案發生時，勇敢救回女童。本報資料照／記者胡蓬生攝影
教會課後照顧班黃老師去年10月初在苗栗隨機殺人案發生時，勇敢救回女童。本報資料照／記者胡蓬生攝影

教會課後照顧班黃老師去年10月初在苗栗隨機殺人案發生時，勇敢救回女童。本報資料照／記者胡蓬生攝影
教會課後照顧班黃老師去年10月初在苗栗隨機殺人案發生時，勇敢救回女童。本報資料照／記者胡蓬生攝影

<a href='/search/tagging/2/苗栗市' rel='苗栗市' data-rel='/2/224837' class='tag'><strong>苗栗市</strong></a>去年10月發生隨機殺人案，讓外界震驚，縣長鍾東錦數度公開讚許黃老師（左）的勇敢行為，並在縣公開頒獎表揚。本報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗市去年10月發生隨機殺人案，讓外界震驚，縣長鍾東錦數度公開讚許黃老師（左）的勇敢行為，並在縣公開頒獎表揚。本報資料照／記者胡蓬生攝影

司法 苗栗市 苗栗

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