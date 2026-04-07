快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗隨機殺人案判29年 被害人：應判無期以免不定時炸彈傷害無辜者

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市去年10月初在街頭隨機殺人的邱姓男子，苗栗地方法院今天發布一審判決結果，邱男合計應執行29年徒刑，全案可上訴。本案被害人林姓男子得知判決結果，認為他已是累犯，應該判無期徒刑且不得假釋，以免將來重出社會，又成為社區的不定時炸彈，再度傷害無辜的人。

苗栗地方法院上午公布判決結果，邱姓男子駕駛動力交通工具而尿液所含毒品及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，處有期徒刑7月；又成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑15年；又殺人未遂，處有期徒刑18年；又成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑16年，應執行有期徒刑29年。

「我不願成為幫凶！」去年案發時遭邱男連續刺了2刀的林姓被害人說，他剛看到新聞得知邱男被判29年，但刑滿19年就可申請假釋，他認為對方已是累犯，且非因仇怨、糾紛犯罪，而是隨機傷害大人、兒童，應該判無期徒刑，在庭訊時他也跟法官、律師講「這不是原不原諒的問題」，對方一旦重回社會，有如不定時炸彈，一旦再犯案，會讓他感覺自己像「幫凶」。

林姓被害人原本從事鐵工，目前仍在療傷未能回到工作崗位，他說現在傷口在季節變換時仍會感覺到痛和僵硬，手也抬不高，他清楚自己的體能已無法復原到以前的狀態。他說，案發時受害的一名女童向他求助，他撥打電話報警時，被邱男從背後刺了一刀，刺穿橫膈膜和肝臟，他轉身又被對方從胸部刺了一刀傷及肺臟，手術傷口16公分，背部傷口也縫了6公分，現在只要氣候冷熱交替，很容易就咳嗽，體能已不可能回到以前。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗市去年10月發生隨機殺人事件，林姓男子（中）當天在案發現場的超商外，不料遭邱男從他背後、前胸狠狠刺了2刀，在醫院救治半個月後出院，院方為他辦歡送儀式。本報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗市去年10月發生隨機殺人事件，林姓男子（中）當天在案發現場的超商外，不料遭邱男從他背後、前胸狠狠刺了2刀，在醫院救治半個月後出院，院方為他辦歡送儀式。本報資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗隨機殺人事件受傷的林姓男子（左三）去年10月間出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。 本報資料照 ／記者胡蓬生攝影
苗栗隨機殺人事件受傷的林姓男子（左三）去年10月間出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。 本報資料照 ／記者胡蓬生攝影

毒品 殺人未遂

延伸閱讀

自稱警校生不滿被女友母批評「垃圾」 臉書放手握槍支照…認罪獲緩刑

新北男辱罵攻擊罷免志工 判刑3月褫奪公權1年

7次酒駕關不怕他出獄半年第8度酒駕 法院：不宜輕縱、判刑1年2月

六福村東非狒狒脫逃被射殺…桃農業局技工下令開槍 二審獲緩刑免關

相關新聞

徐春鶯反滲透法首開庭 認與陸方孫憲、楊文濤只是閒聊

身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，徐女僅承認後兩者，否認與民革上海市委祖統會前副主任孫憲、中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤涉犯反滲透法，辯稱只是閒聊，回答「明白」也只是慣用的口頭語。

死囚邱和順身陷囹圄38年 義務律師團、救援大隊懇請總統特赦

台灣史上等待死刑執行最長的囚犯邱和順，身陷囹圄38年，其義務律師團與救援大隊選在邱和順66歲生日，代為至總統府側門遞交「特赦請求書」，向賴清德總統提出特赦請求。司改會表示，期盼賴總統能展現關心人權的高度，終結邱和順的不順。

苗栗隨機殺人案被告判29年 課後班黃老師：尊重司法盼政府強化追蹤

苗栗市邱姓男子去年10月初在路上持刀隨機殺人，2名國小女童及路過的林姓男子遭嚴重刺傷，苗栗地院今天發布一審判決結果，邱男數罪合計應執行29年有期徒刑。當天案發時，從邱男刀下勇敢救回女童的課後照顧班「黃老師」對判決結果表示尊重司法，她建議類似案例，政府應強化追蹤加害人的行蹤，建立更安全可靠的機制，避免相同意外再發生。

苗栗隨機殺人案判29年 被害人：應判無期以免不定時炸彈傷害無辜者

苗栗市去年10月初在街頭隨機殺人的邱姓男子，苗栗地方法院今天發布一審判決結果，邱男合計應執行29年徒刑，全案可上訴。本案被害人林姓男子得知判決結果，認為他已是累犯，應該判無期徒刑且不得假釋，以免將來重出社會，又成為社區的不定時炸彈，再度傷害無辜的人。

家屬鬆口氣！高雄男小年夜砍傷前女友胞姊 法院火速裁定再押2個月

高雄56歲呂姓男子因感情糾紛紛，今年小年夜前往孔姓前女友家中理論，持刀砍傷孔女胞姊及其廖姓男友，呂男被逮後羈押迄今，因羈押期將滿，家屬今出面盼法院續押，檢方聲請再押兩個月，高雄地院法官火速裁定續押，讓家屬鬆口氣。

曾隨機刺傷4人！出獄後又犯下苗栗市隨機殺人致3人重傷 一審重判29年

49歲邱姓男子去年10月2日在苗栗市街頭持刀隨機殺人，造成2名兒童、1名路人受重傷案，苗栗地方法院今天依3個殺人未遂罪，重判應執行29年徒刑，全案還可以上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。