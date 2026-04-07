家屬鬆口氣！高雄男小年夜砍傷前女友胞姊 法院火速裁定再押2個月

高雄56歲呂姓男子因感情糾紛紛，今年小年夜前往孔姓前女友家中理論，持刀砍傷孔女胞姊及其廖姓男友，呂男被逮後羈押迄今，因羈押期將滿，家屬今出面盼法院續押，檢方聲請再押兩個月，高雄地院法官火速裁定續押，讓家屬鬆口氣。

警方調查，呂男和孔姓前女友分手後不滿，今年在過年前即在臉書發文預告「有大事要做」，還嗆聲要女方全家「吃飽好上路」，疑似預謀犯案；案發當晚呂男闖入孔女小港區住家，但未見前女友，轉而對其胞姊及其廖姓男友行凶洩憤。

小港分局員警獲報到場，當時呂男持西瓜刀控制孔女姊妹及廖姓男子，員警喝斥呂男丟掉刀械並蹲下，呂男沒有反抗；孔姊雙腿、廖男雙手及腹部都受傷，所幸無生命危險。

呂男事後被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准，但2個月羈押期將滿，孔女家人憂心呂男出獄後再犯，盼司法機關別讓呂男有機會再出來。

今孔女家屬出面向檢方及法官喊話，稱呂男先前就曾在臉書預告殺人，並跟兒子告別，本身又有癌症病史，擔心他知道來日不多、毫無任何懼怕，前女友一家17人恐怕再度遭受毒手，懇請司法機關重視，別讓呂男造成永遠的遺憾。

檢方在孔女家屬發聲前，認為呂男有再犯之虞聲請延押，法院採認檢方看法，火速裁定呂男再押兩個月，讓孔女家屬鬆口氣。