曾隨機刺傷4人！出獄後又犯下苗栗市隨機殺人致3人重傷 一審重判29年

49歲邱姓男子去年10月2日在苗栗市街頭持刀隨機殺人，造成2名兒童、1名路人受重傷案，苗栗地方法院今天依3個殺人未遂罪，重判應執行29年徒刑，全案還可以上訴。

合議庭調查，邱男2015年12月25日在現場附近，持剪刀隨機刺傷4人，其中一名警察逮捕時身中7刀，邱犯殺人未遂罪判9年6個月，出監不滿7個月即再犯，構成累犯，合議庭認為，邱於光天化日之下在公共處所隨機殺人，對象包含國小學童及無辜路人，犯罪手段殘忍，造成3名被害人身心遭受重大傷害，其行為不僅侵害個別生命、身體法益，更引發嚴重社會恐慌，犯罪危害實屬重大。

合議庭認為邱對刑罰反應力薄弱，且具特別之惡性，應依刑法規定加重其刑就邱所犯殺人未遂、2個成年人故意對兒童殺人未遂罪，各處斷刑範圍內量處中高度刑，定應執行刑為有期徒刑29年。

判決書指出，邱男去年10月2日上午在住處施用安非他命，萌生隨機殺人之念頭，先將菜刀以黑色膠帶綑綁在左手，再騎乘機車在苗栗市街頭隨機尋覓殺害對象，下午3點42分發現放學後落單步行女童A，持菜刀朝A童頸部及胸部直刺，A童驚險遮擋後掙脫，奔向鄰近超商躲避。

A童請求正欲進入超商成年男子B報警，邱騎機車尾隨A至超商前，停車後再持刀刺向B男，導致B男受有左下背深部穿刺傷併肌肉撕裂傷、右下前胸深部穿刺傷併發氣血胸及肝臟、橫膈膜撕裂傷，傷勢極為嚴重。

判決書說，B男逃離後，邱見現場多名國小學童驚嚇奔逃，竟又抓住未及走避之女童C，持菜刀朝其胸口直刺，造成穿刺傷及大片血胸，現場安親班老師及時上前拉開C童、護送C童到附近民宅求助，邱始停手並騎乘機車返家，警方圍捕時與警方對峙，警方壓制逮人，A童、B男、C童均經緊急送醫救治而倖免於難。