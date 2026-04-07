影／高雄男躲洗衣店稱洗衣服 警在桶槽內搜出毒咖啡逮人送辦

高雄2名男子昨天遇巡邏員警便各自閃開，其中1人躲入旁邊的自助洗衣店，稱他在洗衣服，但警方卻在捲筒洗衣機槽內，查獲煙彈和毒品梅錠；另1人躲進車內，也搜出毒品咖啡包，將2人移送法辦。

警方表示，昨天凌晨零時20分許，新興警分局前金所巡邏警組行經前金區瑞源路某自助洗衣店前，發現1輛轎車旁有2名男子舉止異常，其中王姓男子（22歲）一見到巡邏車靠近，便快步衝進洗衣店內；另名陳姓男子（23歲）則迅速鑽進轎車右前座。

員警見2人舉止反常，似乎要規避員警，隨即上前盤查，王男稱他衣服在裡面，他正要洗衣服。員警進入洗衣店內仔細清查，竟在1部未運轉的洗衣機桶槽內，發現王男把依托咪脂煙彈及毒品梅錠丟入桶槽；另在陳姓男子躲進的車內也查獲依托咪脂煙彈及毒品咖啡包。​全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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王姓男子（右）昨天涉嫌將煙彈和毒品藏進自助洗衣店洗衣槽內被捕。記者林保光／翻攝