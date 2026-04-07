快訊

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割：看新聞心寒將求償

嘉義市長選戰張啓楷出線對決王美惠 「民主聖地」成藍白合示範區

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男躲洗衣店稱洗衣服 警在桶槽內搜出毒咖啡逮人送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄2名男子昨天遇巡邏員警便各自閃開，其中1人躲入旁邊的自助洗衣店，稱他在洗衣服，但警方卻在捲筒洗衣機槽內，查獲煙彈和毒品梅錠；另1人躲進車內，也搜出毒品咖啡包，將2人移送法辦。

警方表示，昨天凌晨零時20分許，新興警分局前金所巡邏警組行經前金區瑞源路某自助洗衣店前，發現1輛轎車旁有2名男子舉止異常，其中王姓男子（22歲）一見到巡邏車靠近，便快步衝進洗衣店內；另名陳姓男子（23歲）則迅速鑽進轎車右前座。

員警見2人舉止反常，似乎要規避員警，隨即上前盤查，王男稱他衣服在裡面，他正要洗衣服。員警進入洗衣店內仔細清查，竟在1部未運轉的洗衣機桶槽內，發現王男把依托咪脂煙彈及毒品梅錠丟入桶槽；另在陳姓男子躲進的車內也查獲依托咪脂煙彈及毒品咖啡包。​全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王姓男子（右）昨天涉嫌將煙彈和毒品藏進自助洗衣店洗衣槽內被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子（右）昨天涉嫌將煙彈和毒品藏進自助洗衣店洗衣槽內被捕。記者林保光／翻攝

王姓男子（右）昨天涉嫌將煙彈和毒品藏進自助洗衣店洗衣槽內被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子（右）昨天涉嫌將煙彈和毒品藏進自助洗衣店洗衣槽內被捕。記者林保光／翻攝

毒品 洗衣機

延伸閱讀

高雄男小年夜追砍前女友胞姊 羈押將滿…被害人盼「別讓他出來害人」

三義觀光巴士酒駕肇逃 救護車攔下

高雄知名咖啡店業者傳百萬債務糾紛遭潑漆 情侶到案疑債主唆使犯案

高雄2家文青風咖啡店疑債務問題遭潑漆 畫面曝光警追2涉案男

相關新聞

影／高雄男躲洗衣店稱洗衣服 警在桶槽內搜出毒咖啡逮人送辦

高雄2名男子昨天遇巡邏員警便各自閃開，其中1人躲入旁邊的自助洗衣店，稱他在洗衣服，但警方卻在捲筒洗衣機槽內，查獲煙彈和毒品梅錠；另1人躲進車內，也搜出毒品咖啡包，將2人移送法辦。

高雄男小年夜追砍前女友胞姊 羈押將滿…被害人盼「別讓他出來害人」

高雄56歲呂姓男子因感情糾紛紛，今年2月15日小年夜當天持雙刀闖入小港區前女友家中，猛砍前女友的胞姊及她男友，兩人受傷送醫幸無生命危險，警方獲報火速趕抵逮捕呂男，依殺人未遂罪嫌送辦經法院裁定羈押。如今2個月的羈押即將期滿，被害人家屬心生畏懼，呼籲司法機關別讓呂男「再有機會出來傷害人」。

毒品試劑不足？雄警：存量視消耗情形擴充

毒駕立法後，高雄警方針對毒駕移送法辦件數從二○二三年廿九件，去年暴增至一二五八件，三年增加四十三倍，但民代直指毒品試劑預算長期不足，以「喪屍煙彈」為例，去年採購劑數根本不足以應對實耗量，須仰賴民間捐贈。警察局說，現有試劑庫存量能滿足執勤需求，會定時視實際消耗情形採購擴充。

高雄上千件毒駕案僅輔導2件 挨批嚴重脫節

高雄是全台唯一成立毒品防制局的縣市，近期接連毒駕導致家破人亡、公廁汙水管因丟棄大量注射針頭堵塞，民代質疑毒防局宣導「停留在山頂洞人的方式，只跟守法的人宣導沒用」，應比照酒駕建立毒駕累犯資料庫；每年上千件毒駕案，僅兩件列毒防局輔導名單，嚴重脫節。

他攜帶安非他命現身台南北區 「狗鼻子」警一眼覺得可疑當場逮人

39歲羅姓男子昨天隨身攜帶安非他命1包、煙彈及煙油等出現在台南市北區臨安路上，轄區第五警分局警備隊副隊長蘇敬修穿便服、騎民車執行查抄勤務，一眼就覺得羅形跡可疑、左顧右盼；經尾隨羅搭計程車，通報制服警力支援，等羅一下車就上前人贓俱獲，移送法辦。

台灣男潛逃大陸18年 清明節前駕舷外機小艇登陸曾文溪口

台南曾文溪口日前出現不明舷外機小艇，海巡署南部分署及查緝隊追查多日，鎖定偷渡入境的我國籍55歲李姓男子，本月4日成功在基隆將他查獲；李男18年前因涉嫌改造槍砲未到案被新北地檢署發布通緝，為免入境時被緝捕歸案，才循此管道搶灘上岸，躲藏10天後才遭逮捕，是否有其他人協助，由檢警釐清中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。