聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄男躲洗衣店稱洗衣服 警在桶槽內搜出毒咖啡逮人送辦
高雄2名男子昨天遇巡邏員警便各自閃開，其中1人躲入旁邊的自助洗衣店，稱他在洗衣服，但警方卻在捲筒洗衣機槽內，查獲煙彈和毒品梅錠；另1人躲進車內，也搜出毒品咖啡包，將2人移送法辦。
警方表示，昨天凌晨零時20分許，新興警分局前金所巡邏警組行經前金區瑞源路某自助洗衣店前，發現1輛轎車旁有2名男子舉止異常，其中王姓男子（22歲）一見到巡邏車靠近，便快步衝進洗衣店內；另名陳姓男子（23歲）則迅速鑽進轎車右前座。
員警見2人舉止反常，似乎要規避員警，隨即上前盤查，王男稱他衣服在裡面，他正要洗衣服。員警進入洗衣店內仔細清查，竟在1部未運轉的洗衣機桶槽內，發現王男把依托咪脂煙彈及毒品梅錠丟入桶槽；另在陳姓男子躲進的車內也查獲依托咪脂煙彈及毒品咖啡包。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。