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高雄男小年夜追砍前女友胞姊 羈押將滿被害人盼「別讓他出來害人」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄56歲呂姓男子因感情糾紛紛，今年2月15日小年夜當天持雙刀闖入小港區前女友家中，猛砍前女友的胞姊及她男友，兩人受傷送醫幸無生命危險，警方獲報火速趕抵逮捕呂男，依殺人未遂罪嫌送辦經法院裁定羈押。如今2個月的羈押即將期滿，被害人家屬心生畏懼，呼籲司法機關別讓呂男「再有機會出來傷害人」。

警方調查，呂男和孔姓前女友分手後不滿，今年在過年前即在臉書發文預告「有大事要做」，還嗆聲要女方全家「吃飽好上路」，疑似預謀犯案。案發當晚呂男闖入後，未見前女友，竟對其胞姊及其廖姓男友行凶洩憤。

小港分局員警獲報到場，當時呂男持西瓜刀控制孔女姊妹及廖姓男子，員警喝斥呂男丟掉刀械並蹲下，呂男沒有反抗；孔姊雙腿、廖男雙手及腹部都受傷，所幸無生命危險。

呂男事後被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准，但2個月羈押期將滿，孔女家人憂心呂男出獄後再犯，盼司法機關別讓呂男有機會再出來。

熟悉被害人的親友發文，指呂男兩個月羈押期限即將已滿，他認識前女友一家35年，17人居住生活都在附近，礙於家人求學及工作，實在無法脫離這個生活圈。

社會上曾有多次恐怖情人，遭放後再度犯案造成的遺憾；呂男先前就曾在臉書預告殺人，並跟兒子告別，本身又有癌症病史，擔心他知道來日不多、毫無任何懼怕，前女友一家17人恐怕再度遭受毒手，懇請司法機關重視，別讓呂男造成永遠的遺憾。

呂姓男子小年夜持開山刀、西瓜刀追砍前女友胞姊，已被羈押兩個月。讀者提供
呂姓男子小年夜持開山刀、西瓜刀追砍前女友胞姊，已被羈押兩個月。讀者提供

男友 高雄 殺人未遂

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