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毒品試劑不足？雄警：存量視消耗情形擴充

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導

毒駕立法後，高雄警方針對毒駕移送法辦件數從二○二三年廿九件，去年暴增至一二五八件，三年增加四十三倍，但民代直指毒品試劑預算長期不足，以「喪屍煙彈」為例，去年採購劑數根本不足以應對實耗量，須仰賴民間捐贈。警察局說，現有試劑庫存量能滿足執勤需求，會定時視實際消耗情形採購擴充。

高雄近三年毒駕件數成長快速，引起藍綠議員重視。議員鄭孟洳指出，警方的毒品常態試劑經費每年僅編列八十九萬元，約可購買一萬兩千劑各類毒品試劑；去年喪屍煙彈採購量為三千五百劑，實耗量卻是五千劑，採購量不足。

此外，今年僅動支十七萬元採購二千五百劑，過於保守，市府比照酒駕臨檢強度，確保第一線查緝同仁絕無「試劑空窗期」。

議員何權峰指出，毒駕立法後，取締案件已經成長四十三倍，快篩試劑是取締利器，警察局應該確保量能足夠。

高市警局說明，警政署自去年十一月廿日至今年四月二日止，配發高市警局唾液毒品快篩試劑二二○二劑，已使用四七九劑，整體使用率約百分之二一．七五，現有庫存量能滿足當前執勤需求，每三個月會調查統計各單位使用及庫存量，視第一線實務消耗情形加以採購擴充。

市警局指出，為確保未來執法量能，今年已編列七十四萬元，預計五月再採購四千三百五十劑，明年規畫同額預算辦理採購，以確保整體快篩試劑供應無虞。

警察 高雄 毒品

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