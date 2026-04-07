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高雄上千件毒駕案僅輔導2件 挨批嚴重脫節

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>楊姓男子涉嫌<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>，三月七日深夜追撞兩輛機車，造成三寶媽李姓女子不幸死亡。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，三月七日深夜追撞兩輛機車，造成三寶媽李姓女子不幸死亡。記者石秀華／翻攝

高雄是全台唯一成立毒品防制局的縣市，近期接連毒駕導致家破人亡、公廁汙水管因丟棄大量注射針頭堵塞，民代質疑毒防局宣導「停留在山頂洞人的方式，只跟守法的人宣導沒用」，應比照酒駕建立毒駕累犯資料庫；每年上千件毒駕案，僅兩件列毒防局輔導名單，嚴重脫節。

毒防局長陳盈秀表示，八個行政區成立社區毒防隊、結合更生人宣導，會跟警察局密切合作，針對熱點區域加強宣導及查緝。

高雄上月一名「三寶媽」被毒駕撞死，公共政策網路參與平台發起嚴懲毒駕致死傷連署。大東文化藝術中心廁所堵塞，疏通時發現汙水管被塞滿注射針筒，無奈張貼告示「我們無權干涉您的行為，但請您使用後直接丟入垃圾桶」，兩案凸顯毒品氾濫問題。

議員李雅靜表示，光是三月，高雄接連發生撞死人、撞倒整排機車、車輛衝入民宅等多起毒駕事故，她也親眼目睹毒駕車在市刑大辦公室前道路翻覆，顯見毒駕正在擴散中。

議員湯詠瑜批評，毒駕件數倍數增加，以四十歲至四十九歲的中壯年人占比最高（近三成）、鳳山及苓雅兩個行政區是重災區，毒駕並非「年輕化」，宣導與取締應該都要精準執行，不要只重視宣導次數。

警察局長趙瑞華表示，鳳山人口多，苓雅飲酒場所較多，所以毒駕件數也較多，會參照議員建議執行路檢。

湯詠瑜認為，上千件毒駕案中，僅兩件在毒防局輔導名單內，顯示輔導與執法嚴重脫節；應建立毒駕警示系統，針對不良紀錄的駕駛人或車輛進行預防性攔檢。李雅靜說，毒品日新月異，宣導也要與時俱進，應成立毒駕專案、建立熱點地圖及高風險名單，且向中央提案加重刑責。

毒防局長陳盈秀表示，毒防局有科技毒防系統，可以看出區域熱點及年齡層，個管員會加強輔導，並提供熱區給警方參考；未來警察抓到藥癮者之後，會提早介入輔導，不用等案件送至地檢署才展開。

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