他攜帶安非他命現身台南北區 「狗鼻子」警一眼覺得可疑當場逮人

39歲羅姓男子昨天隨身攜帶安非他命1包、煙彈及煙油等出現在台南市北區臨安路上，轄區第五警分局警備隊副隊長蘇敬修穿便服、騎民車執行查抄勤務，一眼就覺得羅形跡可疑、左顧右盼；經尾隨羅搭計程車，通報制服警力支援，等羅一下車就上前人贓俱獲，移送法辦。

蘇敬修在分局素有「狗鼻子」的稱號，時常帶著各派出所年輕員警見習巡邏，指導同事如何在街頭發現可疑對象，屢次逮捕毒品現行犯；昨天下午5時許，蘇身著便服執行查抄勤務時，在臨安路上發現一名男子走在馬路上時鬼鬼祟祟，神色詭異，當下不動聲色尾隨。

蘇敬修看著該名男子坐上計程車，騎車尾隨在後，並通報轄區立人派出所線上巡邏員警到場支援；蘇一路尾隨男子至大興街下車，在制服員警到場後，立即指示上前攔查，確認是列管的羅姓毒品人口，並在其身上當場起出毒品安非他命1包、煙彈及煙油。

據了解，煙彈、煙油及羅的尿液初篩均呈毒品安非他命及依托咪酯陽性反應，全案詢問後，將羅男依毒品危害防制條例等移送台南地檢署偵辦；分局表示，將持續加強查緝各類毒品犯罪，落實「向上溯源、往下緝毒」之目標，全面淨化轄區治安，建立無毒生活環境。

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