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再傳陸艇搶灘台灣曾文溪口上岸 槍砲通緝犯逃大陸18年偷渡回台被逮
台南曾文溪口日前出現不明小艇，海巡署南部分署鍥而不捨追查，歷經多日蒐證與比對，4月4日在基隆查獲非法入境的李姓男子，李男18年前涉槍砲案潛逃出境，因未到案被發布通緝，全案依法移送偵辦。
3月25日下午4時許，海巡隊員於曾文溪口西方5.8浬海域偵測到可疑目標，約4時35分趕抵現場，發現為一艘小型動力船舶，已停靠在水際沙灘，但船上卻空無一人，懷疑是有人偷渡入境，隨即通報警方進行岸際擴大搜索。
海巡署南部分署經報請台南地檢署指揮偵辦，專案小組連日過濾相關事證，最終鎖定目標，並於4月4日在基隆地區查獲李姓男子到案。
警方調查發現，李男18年前因涉及改造槍砲案遭通緝，期間搭機潛逃至中國，目前通緝令仍未被撤銷，才透過偷渡方式返台，全案訊後，依違反入出國及移民法移送台南地檢署偵辦，另涉及槍砲通緝部分，則移送新北地檢署歸案。
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