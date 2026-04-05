聽新聞
0:00 / 0:00
男子涉毒駕疑讓道救護車撞路旁機車和行人…5人送醫 其中1人是孕婦
陳姓男子今天涉嫌毒駕，開車行經基隆愛四路時，自稱因聽到救護車鳴笛想讓道，不慎連撞路旁人車，造成2機車騎士、1乘客、2行人受傷，其中有1名孕婦，所幸5人送醫均無大礙。陳男接受毒品快篩呈陽性，警方將依法送辦。
警方調查，46歲陳姓男子今天下午4時許，開車經過愛四路6號前，因聽到救護車鳴笛聲，想靠外側讓救護車先行時，疑一時緊張先後撞上蔡男、蘇男騎的機車，造成蔡男、蘇男和懷孕的王姓女乘客受傷，另有歐姓、郭姓行人也受波及。
警一分局獲報，由延平街派出所所長羅祐儒和警員陳姸伶、劉譯仁、陳昱愷到場處理。消防人員到場，將5名傷都送往衛生福利立基隆醫院治療，5人意識清楚，其中王女轉送基隆長庚醫院進行後續檢查。
警方當場對陳男實施酒測，數值為0。調查發現陳男有毒品前科，實施唾液快篩測試，檢驗結果呈現毒品安非他命陽性反應，當場移置保管肇事車輛，並將他帶回調查，將依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。