男子涉毒駕疑讓道救護車撞路旁機車和行人…5人送醫 其中1人是孕婦

陳姓男子今天涉嫌毒駕，開車行經基隆愛四路時，自稱因聽到救護車鳴笛想讓道，不慎連撞路旁人車，造成2機車騎士、1乘客、2行人受傷，其中有1名孕婦，所幸5人送醫均無大礙。陳男接受毒品快篩呈陽性，警方將依法送辦。

警方調查，46歲陳姓男子今天下午4時許，開車經過愛四路6號前，因聽到救護車鳴笛聲，想靠外側讓救護車先行時，疑一時緊張先後撞上蔡男、蘇男騎的機車，造成蔡男、蘇男和懷孕的王姓女乘客受傷，另有歐姓、郭姓行人也受波及。

警一分局獲報，由延平街派出所所長羅祐儒和警員陳姸伶、劉譯仁、陳昱愷到場處理。消防人員到場，將5名傷都送往衛生福利立基隆醫院治療，5人意識清楚，其中王女轉送基隆長庚醫院進行後續檢查。

警方當場對陳男實施酒測，數值為0。調查發現陳男有毒品前科，實施唾液快篩測試，檢驗結果呈現毒品安非他命陽性反應，當場移置保管肇事車輛，並將他帶回調查，將依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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陳男今天下午涉嫌毒駕，行經基隆愛四路時連撞2輛機車和行人受傷，5名傷者送醫均無大礙。陳男接受毒品快篩呈陽性，警方將依法送辦。記者邱瑞杰／翻攝

陳男今天下午涉嫌毒駕，行經基隆愛四路時連撞2輛機車和行人受傷，5名傷者送醫均無大礙。陳男接受毒品快篩呈陽性，警方將依法送辦。記者邱瑞杰／翻攝