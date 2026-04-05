基隆毒駕讓道緊張失控 撞傷孕婦女童共5人送醫

陳姓男子今天開車行經基隆愛四路夜市附近，因聽到救護車聲響欲讓道，緊張撞擊2輛機車與行人，造成孕婦、女童等共5人受傷送醫，警方對陳男實施毒品快篩呈陽性，將依法法辦。

警方調查，46歲陳姓男子下午4時許，開車行經愛四路附近時，因聽到救護車聲響，想靠向外側車道讓救護車先行，一時緊張先撞上2輛機車，其中1輛機車載著31歲王姓孕婦，隨後又撞擊包含10歲郭姓女童在內2名行人，造成機車騎士、乘客及行人共5人受傷。

基隆市警察局第一分局延平街派出所獲報，由所長羅祐儒率員到場協助並疏導交通，救護人員將傷者送往衛生福利部基隆醫院，5名傷者均意識清楚，其中，王姓孕婦肚子及臀部疼痛，所幸沒有出血，轉至基隆長庚醫院檢查，郭姓女童則是左膝擦傷，經治療後已離院。

警方在現場對陳男實施酒測，沒有酒精反應，但調查發現陳男有毒品紀錄，隨即實施唾液快篩測試，初步檢驗結果，呈現毒品安非他命陽性反應。警方當場移置保管肇事車輛，訊後將依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將陳男移送基隆地檢署偵辦。

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