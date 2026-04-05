搶熱狗逃逸2.7公里 泰籍移工闖民宅攻擊一家三口、員警釀7傷

花蓮縣新城鄉今天清晨發生持刀攻擊事件，一名46歲泰籍移工疑似情緒失控，先在康樂路超商搶奪熱狗後逃逸，再沿台9線竄逃並闖入民宅持刀攻擊屋主一家三口，警方動員10餘名警力圍捕，最終於民宅頂樓將其制伏，全案共造成3名民眾及4名員警受傷，所幸均無生命危險。

警方指出，嫌犯清晨5時許持水果刀闖入新城鄉康樂村一間超商，搶走2根熱狗後離開，隨後徒步沿精舍街往北埔方向移動，不但敲打附近洗衣店鐵門，還一度追逐路過婦人，所幸對方機警逃離，移工脫序行徑引起計程車司機注意報警，警方隨即展開攔截圍捕。

嫌犯沿台9線逃逸約2.7公里，期間曾爬上路旁貨車與警對峙，隨後闖入一處鐵門未完全關閉的民宅，屋主下樓查看時遭嫌犯持刀攻擊，左胸受傷，其妻手肘擦傷，女兒逃離過程中遭玻璃割傷腳部。

警方持盾牌及防護器材攻堅，並使用辣椒水與電擊槍壓制，最終在民宅4樓狹小倉庫內將其逮捕，過程中一名副所長手部遭割傷縫合，另有員警頭部受創，共4警受傷；該嫌身體多處遭玻璃割傷，警方通知救護人員到場協助送醫治療。

全案警詢後依殺人未遂、恐嚇公眾安全、傷害及毀損等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦，相關案情仍待進一步釐清。

花蓮縣新城鄉一名46歲泰籍移工疑情緒失控，先在超商搶奪熱狗後，再沿台9線竄逃並闖入民宅攻擊屋主一家三口，警方動員10餘名警力圍捕逮到人。圖／警方提供

花蓮縣新城鄉一名46歲泰籍移工疑情緒失控，先在超商搶奪熱狗後，再沿台9線竄逃並闖入民宅攻擊屋主一家三口，警方動員10餘名警力圍捕逮到人。圖／民眾提供