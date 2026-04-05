花蓮新城移工持刀搶超商拒捕 3民眾4員警受傷

花蓮縣新城鄉康樂村今天清晨5時許發生超商搶案，1名移工持刀搶奪熱狗後逃逸，遇警圍捕卻闖入民宅攻擊屋主，終遭警方於民宅內倉庫逮捕，過程造成3名民眾及4名員警受傷。

新城警分局接獲超商報案，指遭泰籍移工持刀搶奪。警方調查，移工在超商搶走2根熱狗後，徒步沿精舍街往北埔方向移動，途中還作勢攻擊路過婦人，還好婦人及時脫身。

警方立即啟動快速組合警力打擊機制，動員10多名警力攔截圍捕。移工情緒激動，揮舞水果刀拒捕，並在街頭竄逃約2.7公里遠，過程中擊破民宅玻璃門闖入。

屋主一家三口下樓查看，屋主遭移工持刀攻擊、妻子右手擦傷，女兒逃跑過程遭碎玻璃割傷腳，移工則逃至4樓小倉庫內躲藏。

警方持電擊槍、辣椒水及防衛臂盾上樓圍捕，過程中移工不斷持刀拒捕，最終遭警方合力制伏，過程中造成李姓副所長等4名員警受傷，被捕移工則全身多處玻璃割傷。

新城警分局表示，全案依殺人未遂、恐嚇公眾安全、傷害及毀損等罪嫌，將移工移送花蓮地檢署偵辦。