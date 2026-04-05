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「跑山獸」協尋山友索費挨轟賞金獵人 律師不解「本就該付費」…本人親自回應了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

去年有山友攀台中東卯山失聯，有熱心山友連繫山搜高手「跑山獸」Petr盼協尋，Petr事前告知需收費，事後遭批評是牟利的「賞金獵人」，引發登山界熱議。對此，律師林智群發文指「出事找人幫忙本來就要付費」，怎能叫人家義務幫忙？

林智群指出，一名山友去年8月攀東卯山失蹤47天，除警消及林務單位組搜救隊外，有熱心山友聯繫來自捷克、人稱「跑山獸」的登山越野跑好手Petr幫忙，Petr則告知協尋需支付廿萬至卅萬不等費用，山友告知家屬，家屬則回應要討論。

後續熱心山友破解失蹤山友的電子信箱才確認登山地點，「跑山獸」也在取得最後手機訊號後，劃定三個熱區，多次上山搜尋，總算在去年10月即第47天找到該名山友遺體，事後傳出家屬疑不願支付費用，Petr日前拍片也有提及該搜救案。

一名林姓搜救教官在臉書發文認為，有時會出現憑單方面認識失蹤者又熱心過頭的山友越俎代庖私下替家屬議價談搜救條件，並非每個家庭都能負擔得起高額懸賞，呼籲應拒絕「賞金獵人」與「越俎代庖」亂象，疑暗批跑山獸是「賞金獵人」。

跑山獸索費一事引發登山界熱議，林智群認為，出事找人幫忙，本來就要付費，怎能叫人家義務幫忙？」有人願意幫忙收費也是剛好，人家也要生活。賞金獵人又怎麼樣？」要人家保持聖母的心情義務幫忙，「以後發生事情，誰還要花時間？」

林的貼文一出，網友留言熱烈討論，不少人力挺付費合理，「跑山獸不是搜救人員，接受委託上山冒很大風險，收費很合理」、「冒著生命危險去找，跑山獸又不是義務的」等；但也有人認為是熱心山友越線了，家屬感覺沒要委託跑山獸找人。

對此，跑山獸在原影片以中英文留言回應，他首先感謝眾人的支持、關心與捐助，也對該事件補充說明，事發兩周後，黃先生的家屬曾匯款新台幣10萬元。跑山獸強調：「提出此事僅為避免外界產生誤解，我們也真心理解並同理家屬失去至親的傷痛」。並表示發布影片是希望提升山林安全的意識，同時作為對黃先生的致意與紀念，不是為了指責任何人。

去年8月有山友攀台中東卯山失蹤，由警消及「跑山獸」等民力協尋，47天後總算尋獲遺體。本報資料照，警方提供
去年8月有山友攀台中東卯山失蹤，由警消及「跑山獸」等民力協尋，47天後總算尋獲遺體。本報資料照，警方提供

捷克 山友 林智群 律師 失蹤

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