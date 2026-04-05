年賺二百萬元青農涉販毒 他辯載人去交易 法官重判11年

彰化縣邱姓男子去年多次販毒，還透過他人向台中黃姓青農購買250公克安非他命將分裝轉賣，2人落網後，黃男否認犯行，表示他僅是開車陪另一名大哥去交易毒品，且稱他務農年收入有2百萬沒必要販毒，但彰化地方法院法官認為，事證明確，將邱男判刑11 年6月，黃男也被重判11年徒刑。

判決書指出，邱男去年5月間共販毒9次給多名毒蟲，每次賣海洛因得手1千到3千元不等，共得手1萬6千元。

邱男也曾於去年4月間指示某女子用邱男手機打電話跟黃男連絡，最後和黃男談妥以11萬元買250公克安非他命，女子也和黃男約在彰化某超商前交易毒品，黃男開車到超商前空地，女子即進入黃男車內，轉交邱男買毒的11萬元給黃男，並取得安非他命。

警方則於7月初在邱男彰化住處查獲邱男持有的第一級毒品海洛因22包、二級毒品安非他命14包及依托咪酯液體8瓶、現金21萬等，事後也在黃男台中住處查獲到連絡販毒的手機及2包海洛因。

邱男坦承犯行，但黃男卻前後供詞不一，警詢和檢方偵訊時均承認原本要以12萬元賣安非他命250公克，後來被喊價11萬元成交，只有賺回成本，没有賺到利潤。但在法院審理時黃男翻供稱，他是載「六哥」去交易毒品，只是開車陪同去，並非他和邱交易。

但檢警根據邱男手機監聽譯文所示，確實有一名女子用邱男手機與黃男連絡買毒品，且當天交易時，也無法證明車內有其他人，法官認為僅是黃男卸責之詞。

黃男稱他有正當工作，除了務農，還在早餐店工作，每年農業營收200多萬元。但法官也發現他曾施用毒品，去年也被南投地方檢察署緩起訴，目前還在緩起訴期間，沒想到他竟又再犯。

法官認為邱男與黃男販毒戕害國民身心健康，並因此有滋生其他犯罪可能，且黃男否認犯行，犯後態度不佳，因此依違反毒品危害防制條例，將兩人各判刑11 年6月、11年不等徒刑。

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